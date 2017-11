Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 28. November

Purgstall: Fahrt des Seniorenbundes nach Wien. Abfahrt: 11.45 Uhr, Volksbank.

Donnerstag, 30. Nov.

Lunz: „Mann/Frau — immer nur harmonisch?“ — Workshop der Gesunden Gemeinde, anschließend Diskussion in der Bibliothek, 19.30 Uhr.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Steinakirchen: Wanderung der Jugend II des ÖAV. Treffpunkt um 13 Uhr beim Bahnhof Steinakirchen.

Wieselburg-Land: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Freitag, 1. Dezember

Gaming: Schulinfotag im Bildungszentrum Gaming, 13 bis 19 Uhr.

Göstling/Lassing: Einstimmung auf den Advent mit Alphornbläsern und Kirchenchor bei der Pfarrhofhütte in Lassing, 19 Uhr.

Gresten-Land: Adventzauber für fünf- bis zehnjährige Kinder im Kindergarten, 9 bis 12 Uhr. Beitrag: 7 Euro.

Gresten: Gemütliche Einstimmung in den Advent im Gastgarten des Gasthauses Kummer mit Volksschulchor und Musik, 17 bis 21 Uhr.

Gresten: 2. Grestner Krampustreiben der JVP mit den „Grom Teufeln“ am Kraml-platz, ab 18 Uhr. Anschließend Krampus-Disco in der Kulturschmiede.

Lackenhof: Adventmarkt der Pfarre im Pfarrhof, 14 bis 18 Uhr.

Lunz am See: Glühmoststand der Volkshilfe am Uni-Markt Parkplatz, ab 10 Uhr.

Purgstall: Büchereiadvent mit Geschichten vorlesen in der Bücherei im Rathaus, 15 bis 18 Uhr.

Purgstall: Vortrag „Der Norden Namibias – botanische und ethnologische Besonderheiten aus dem Land der Damaras, Hereros und Himbas“ der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel, im Rathaus Purgstall, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Christbaumkerzenentzündung beim Gasthaus Hofmacher in Saffen, ab 19.30 Uhr.

St. Georgen/Leys: „Unsere tollen Tanten“ —Aufführung der Theatergruppe im Gasthaus Scharner, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Raiba St. Georgen, 07482/462300.

Wieselburg: Tag der offenen Tür in der Computer Mittelschule, von 8 bis 11.30 Uhr.

Samstag, 2. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 10 bis 18 Uhr.

Gaming: Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde Kienberg-Gaming in der Kirchsteingasse 2 (neben der Pfarrkirche), 13 bis 18 Uhr.

Gaming: Adventsingen der Rundumzianabergmusi im Stil der alpenländischen Volksmusik und unterhaltsames Hirtenspiel im Haus der Begegnung, um 19.30 Uhr.

Gresten: „Adventzauber“ der Gesunden Gemeinde Gresten & Gresten-Land für Kinder (5 bis 10 Jahre) im Kindergarten Gresten-Land, ab 9 Uhr.

Lackenhof: Adventmarkt im Pfarrhof, 14 bis 17 Uhr.

Lackenhof: Weihnachtskonzert des Musikvereines in der Pfarrkirche, ab 18 Uhr.

Purgstall: Fahrt des Seniorenbundes zum Reichenthaler Advent. Abfahrt um 12.30 Uhr bei der Volksbank.

Puchenstuben: Nikolaus im Dorf beim Hallerhof, um 15 Uhr

Purgstall: 18. Adventmarkt im Kutscherhof, 16 bis 22 Uhr.

Purgstall: Krampuslauf der Union am Sportplatz, ab 13 Uhr.

Randegg: Adventbeginn am Marktplatz mit Adventkranzweihe (18.30 Uhr), Baumweihe und musikalische Umrahmung um 19 Uhr.

St. Georgen/Leys: „Unsere tollen Tanten“ —Aufführung der Theatergruppe im Gasthaus Scharner, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Raiba St. Georgen, 07482/462300.

Scheibbs: Saffener Christkindl-Markt mit Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderprogramm von 14 bis 21 Uhr.

Scheibbs: Christbaumkerzenentzünden mit Glühweinausschank und Musik am Rathausplatz, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Flammende Familienweihnacht beim Töpperschloss Neubruck, 10 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Wintermountainbiketour bei jedem Wetter des ÖTK. Treffpunkt um 13 Uhr beim Allwetterbad. Info und Anmeldung bei Hans Kurz, 0664/1423440.

Wang: Wanger Advent, ab 14 Uhr. 15 Uhr: Vorführung der Volksschule Wang.

19.30 Uhr: Konzert „Oiwei aundas“. Kinderbetreuung im Kindergarten von 15 bis 19 Uhr.

Wieselburg: Wieselburger Adventmarkt im Schlosspark, 15 bis 20 Uhr: 17 Uhr Nikolaus-Besuch.

Wieselburg-Land: „Geh schleich di“ — Kabarett mit Kammerhofer im Kulturhof Aigner, 20.30 Uhr.

Sonntag, 3. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 10 bis 18 Uhr.

Gaming: Advent im Pfarrheim mit Basteleien und Handarbeiten, 10 bis 17 Uhr.

Gaming: Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde Kienberg-Gaming in der Kirchsteingasse 2 (neben der Pfarrkirche), 13 bis 18 Uhr.

Gresten: Adventmarkt und Missionskerzenverkauf der katholischen Frauenbewegung im Pfarrsaal, 9.30 Uhr.

Oberndorf: Andrä-Kirtag im Ortsgebiet, ab 8 Uhr.

Oberndorf: „De stille Zeit kemma los‘n“ beim Mostheurigen Wurzenberger, ab 14 Uhr.

Purgstall: Filmnachmittag für Familien zum Adventbeginn (KBW) „Ich unverbesserlich 3“ im Pfarrsaal, ab 15 Uhr.

Purgstall: 18. Adventmarkt im Kutscherhof, 14 bis 20 Uhr.

Scheibbs: Saffener Christkindl-Markt mit Kunst handwerk, Kulinarik und Kinderprogramm von 14 bis 21 Uhr. Perchtenlauf um 16.30 Uhr.

Scheibbs: Flammende Familienweihnacht beim Töpperschloss Neubruck, 10 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Caritas-Adventkonzert mit der Stubenmusik Berger, Kirchenchor Scheibbs, D‘Schneidgeher, Chameleons, Amstetten Vokal, Orgel und Hackbrett in der Pfarrkirche, ab 15 Uhr.

St. Georgen/Leys: Nikolausaktion des ÖAAB St. Georgen am Kirchenplatz, ab 9.45 Uhr.

St. Georgen/Leys: Adventmarkt am Kirchenplatz, ab 13 Uhr; Kutschenfahrten des SC Bründl, ab 13.15 Uhr.

Wang: Wanger Advent ab 10.30 Uhr. 9.30 Uhr: heilige Messe. 14 Uhr: Konzert der Musikschule Ybbsfeld. Kinderbetreuung im Kindergarten von 10.30 bis 15.30 Uhr.

Wieselburg: Wieselburger Adventmarkt, 15 bis 20 Uhr und Wieselburger Kinderweihnacht, 16 bis 17 Uhr.

Wieselburg: „Nikolofahrt“ der Naturfreunde — Kanufahrt mit Nikolo oder Krampus auf der Erlauf. Treffpunkt: Naturfreundehaus, 15 bis 17 Uhr.

Montag, 4. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 13 bis 18 Uhr.

Oberndorf: „Wie feiere ich heuer den Heiligen Abend?“ — Anregungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen mit Angela Lahmer-Hackl, im Pfarrsaal, 19.30 Uhr. Anmeldung bis 25. November bei Leo Punz 0680/2010933.

Purgstall: Kartenspiel und Kegeln des Seniorenbundes im Gasthaus Hörhan, ab 14.30 Uhr.

Dienstag, 5. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 13 bis 18 Uhr.

Oberndorf: Reiseabend von Raiffeisen Aktiv-Reisen im Saal der Raiffeisenbank, 19 Uhr.

Purgstall: 18. Adventmarkt im Kutscherhof, 17 bis 22 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Kegeln im Gasthaus Hörhan in Purgstall, 14 bis 17 Uhr.

Scheibbs: Konzert mit James Morrisson Quartet & Simon Bolivar Trumpet Ensemble. VVK: 25 Euro. AK: 30 Euro. Reservierung unter impuls.kultur@aon.at oder 0664/3735643.