DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 13 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei.

Reinsberg: Aktion Nikolaus der Pfarre, ab 15 Uhr.

Scheibbs: Seniorenkegeln im Gasthaus Hörhan, 14 Uhr.

Mittwoch, 7. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 13 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei.

Gaming: „Ein Fest des Lachens“ – lustige Adventlesung mit Heinz Marecek im Haus der Begegnung, um 19.30 Uhr. Vorverkaufskarten: 23 Euro, erhältlich am Gemeindeamt Gaming, 07485/97308-0 und bei den Gaminger Banken sowie Lotto Totto Geppl.

Lunz am See: Buchpräsentation im Rahmen der Aktion der Europäischen Alpenkonvention „Berge lesen“ mit Buchautor Martin Prumetz aus seinem Buch „Das verlorene Paradies in der Höll – Ein Leben unter Rotwild“ im Lunzersaal (Turnhalle), ab 19.30 Uhr. Musikalische Umrahmung: „D‘Kiamöcha“.

Purgstall: Adventmarkt im Hof der Wabe Erlauftal, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Infotag „Rund um die Geburt“ für Schwangere und deren Partner auf der Geburtenstation und im Kreißzimmer, 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt: Eingangshalle, erstes Obergeschoß.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Fritz No. 2, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern des ÖTK in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Wieselburg: Zwergerltreff mit zwei Hebammen in der Sporthalle Bodensdorf, ab 9 Uhr.

Wieselburg: Weihnachtsfeier des ÖKB im Gasthaus Bruckner, ab 19 Uhr.

Wolfpassing: Krampuskränzchen des Dorferneuerungsvereines im Schlossstadel, ab 20 Uhr.

Donnerstag, 8. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming mit Kinderbetreuung, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei.

Gaming: Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde Kienberg-Gaming in der Kirchsteingasse 2 (Vereinslokal, neben der Pfarrkirche), von 13 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Göstling: Zauber des Advents mit stimmungsvoller Fackelwanderung. Treffpunkt um 16 Uhr am Parkplatz der Volksschule. Erwachsene: 8 Euro. Kinder: 5 Euro. Kinder unter sechs nur in Begleitung. Anmeldung bei Elfriede Kronsteiner, 0664/4348512.

Gresten: Knecht-Ruprechtfest beim URC Eisenwurzen in Unteramt, ab 14 Uhr.

Gresten: Vereinsschnapsen des ESV in der Eisstockhalle, ab 14 Uhr.

Lunz am See: Adventsingen der Pfarre in der Pfarrkirche, ab 14.30 Uhr.

Purgstall: Adventmarkt im Kutscherhof, ab 16 Uhr.

Randegg: Adventandacht der Randegger Chöre in der Pfarrkirche, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes im Landesklinikum, 15 Uhr.

St. Anton/Jeßnitz: Adventkonzert in der Pfarrkirche mit Bläsern des Musikvereines, Kirchenchor, Volksschülern und der St. Antoner Stubenmusi, ab 18 Uhr.

Steinakirchen: Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkerportal im Salettl, 9.30 bis 16 Uhr.

Wieselburg: Weihnachtskonzert der Betriebsmusikkapelle der Brauerei Wieselburg in der Pfarrkirche, 16 Uhr. Moderation: Pfarrer Josef Kowar.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming, 13 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei.

Purgstall: Fahrt des Seniorenbundes zum Handwerksmarkt in Bad Ischl und Adventkonzert. Abfahrt um 8 Uhr bei der Volksbank.

Purgstall: „Weihnachtlicher Duft, Nuss- und Kokosbusserl, Gewürzkuchen“, Backen im Pfarrheim im Rahmen des Bildungs- und Heimatwerkes, von 9 bis 12 oder 14 bis 17 Uhr. Teilnahmebeitrag inklusive Lebensmittelkosten: 15 Euro. Information/Anmeldung: 07489/2711-17.

Purgstall: Vortrag der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel über „Forschung, Naturschutz und Umweltbildung im artenreichsten Tieflandregenwald Costa Ricas – das Projekt Biologischer Korridor La Gamba“ mit Anton Weißenhofer von der Uni Wien im Rathaus, 18.45 Uhr.

Scheibbs: Adventfahrt des Seniorenbundes zur Johannesbachklamm. Abfahrt: 11.45 Uhr am Bahnhof.

Wieselburg-Land: Halbtagesfahrt des Seniorenbundes zum Seitenstettner Advent mit Stiftsführung. Erste Abfahrt um 11.30 Uhr in Grossa, 11.40 Uhr in Neumühl.

Samstag, 10. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming mit Kinderbetreuung und Perchtenlauf, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahren frei.

Gaming: Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde Kienberg-Gaming in der Kirchsteingasse 2 (Vereinslokal, neben der Pfarrkirche), von 13 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Gaming: Krampuskränzchen des ASV im Haus der Begegnung mit den Ötscherland-Buam, ab 20.30 Uhr. Vorverkaufskarten: 7 Euro. Abendkassa: 8 Euro. Tischreservierung unter 0664/1341969.

Gresten: Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes in der Kulturschmiede, ab 12.30 Uhr.

Oberndorf: Oberndorfer Advent mit Krippenausstellung, Weihnachtsmarkt und Weihnachtspostamt auf der Gemeindewiese und im Gemeindehaus, ab 13 Uhr.

Oberndorf: Konzert „Weihnacht mit Marc Pircher und Freunden“ in der Pfarrkirche, ab 14.30 Uhr. Karteninformationen: Raiffeisenbank und Volksbank Oberndorf.

Oberndorf: Kindertheater „Sterntaler“ mit Irmgard Bauhofer im Saal der Raiffeisenbank, ab 16 Uhr.

Oberndorf: Tischtennisturnier für Jung und Alt in der Sporthalle, ab 10 Uhr.

Purgstall: Adventmarkt im Kutscherhof mit Perchtenspektakel, ab 16 Uhr.

Randegg/Perwarth: Weihnachtsstimmung des Vereines Meierhof im Meierhof mit Musik, Kunsthandwerk, regionalen Produkten und Kinderprogramm, ab 13 Uhr.

Reinsberg: Weihnacht im Dorf mit Hobbykünstlern, Handwerksausstellung und Adventkonzert mit „inwendig woarm“ am Dorfplatz, im Gemeinde- und Pfarrsaal, 14.30 bis 22 Uhr. Um 15.30 Uhr: Chorkonzert mit „inwendig woarm“ und den Mostviertler Blechmusikanten.

Wieselburg: Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes Wieselburg im Haus der Zukunft, um 14 Uhr.

Wieselburg: Adventmarkt im Schlosspark Wieselburg, von 15 bis 20 Uhr.

Sonntag, 11. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming mit Kinderbetreuung, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei.

Gaming: Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde Kienberg-Gaming in der Kirchsteingasse 2 (Vereinslokal, neben der Pfarrkirche), von 13 bis 18 Uhr.

Gresten: Adventkonzert mit dem Kirchenchor, Schülerchor, Bläsergruppe und der „Wia z‘Haus Musik“ in der Grestner Pfarrkirche, ab 15.30 Uhr.

Oberndorf: Oberndorfer Advent mit Krippenausstellung, Weihnachtsmarkt auf der Gemeindewiese und im Gemeindehaus, ab 9 Uhr.

Purgstall: Adventmarkt im Kutscherhof mit Kindertheater, ab 14 Uhr.

Randegg/Perwarth: Weihnachtsstimmung des Vereines Meierhof im Meierhof mit Musik, Kunsthandwerk, regionalen Produkten und Kinderprogramm, ab 13 Uhr. Perchtenspektakel um 17.30 Uhr.

Reinsberg: Weihnacht im Dorf mit Hobbykünstlern, Handwerksausstellung und Adventkonzert mit „inwendig woarm“ am Dorfplatz, im Gemeinde- und Pfarrsaal, 9 bis 12 Uhr.

Scheibbs: Wanderung des ÖTK von Purgstall zum Gasthaus Distelberger. Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof.

St. Anton/Jeßnitz: St. Antoner Advent ab 9.30 Uhr mit der Bläsergruppe des Musikvereines, dem Sängerbund Neustift, dem Schülerchor und der Musikschule. Ab 13.30 Uhr: Kinderprogramm in der Mehrzweckhalle. 14 Uhr: Darbietungen von Musikschule, Kirchenchor und Bläsergruppe. 15.30 Uhr: Der Nikolaus kommt. 16.30 Uhr: Laternenumzug am Kirchenplatz. 17 Uhr: Christkindl-Tombola. 17.30 Uhr: großer Perchtenlauf mit den Erlaufschlucht Teifln am Kirchenplatz.

St. Anton/Jeßnitz: Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus von 9 bis 12.30 Uhr mit Gewinnspiel für junge Blutspender von 18 bis 30 Jahren.

St. Georgen/Leys: Seniorenweihnachtsfeier im Gasthaus Hueber, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Adventmarkt im Schlosspark Wieselburg, von 15 bis 20 Uhr.

Wieselburg: Pensionisten-Weihnachtsfeier der Stadtgemeinde in der Erlauftalhalle, ab 14.30 Uhr.

Wieselburg: Übung der Naturfreunde mit Lawinenverschüttetensuchgeräten. Treffpunkt um 10 Uhr beim Grubbergwirt. Anmeldung bis 8. Dezember und Begleitung durch Erwin Heigl, 0664/4545185.

Montag, 12. Dezember

Purgstall: Kegeln der Scheibbser Pensionisten im Gasthaus Hörhan, ab 15 Uhr.

Dienstag, 13. Dezember

Oberndorf: Mutterberatung im Gemeindehaus Oberndorf, ab 14.30 Uhr.

Randegg: Vortrag (katholisches Bildungswerk) „Leben in der heiligen Eucharistie – Katechese“ mit Moderator Martin Herz im Pfarrsaal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Musikschulkonzert „Süßer die Glocken nie klingen“ mit Schülern von Ilse Leinholz und Martina Ackerl (Blockflöte und Klavier) in der Musikschule, ab 16 Uhr.

Scheibbs: Musikschulkonzert „A so a Schlittenfahrt“ mit Schülern von Andreas Zellhofer und Andreas Jordan (Trompete, Tenorhorn, Waldhorn und Klavier) in der Musikschule, ab 18 Uhr.

Wieselburg: Blutspendeaktion im Schloss Weinzierl, von 11 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr mit Gewinnspiel für Blutspender von 18 bis 30 Jahren.

Mittwoch, 14. Dezember

Gresten-Land: Räuchern mit heimischen Kräutern, Harzen und Zunderschwamm mit Anna Maria Rottermanner im Ort der Begegnung (Unteramt 173), ab 19 Uhr.

Scheibbs: Adventlesung mit Gedichten und Geschichten von Christine Tippelreiter und Schülern der Musik schule Scheibbs, im Töpperschloss Neubruck, ab 19 Uhr.