Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

Zum Oberndorfer Advent wartet die Marktgemeinde Oberndorf an der Melk am Samstag, 16. Dezember, mit einem besonderen klangvollen Ereignis auf und lädt um 14.30 Uhr in die Pfarrkirche zum Konzert „Alpynia Weihnacht mit Markus Wolfahrt“. Eintritt 18 Euro (inklusive 2-Euro-Gutschein für ein Getränk am Oberndorfer Weihnachtsmarkt). Karten sind ab sofort erhältlich bei der Raiffeisenbank und Volksbank in Oberndorf.

| Michael Wilfling