Dienstag, 13. Dezember

Oberndorf: Mutterberatung im Gemeindehaus, ab 14.30 Uhr.

Randegg: Vortrag (katholisches Bildungswerk) „Leben in der heiligen Eucharistie – Katechese“ mit Moderator Martin Herz im Pfarrsaal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Musikschulkonzert „Süßer die Glocken nie klingen“ mit Schülern von Ilse Leinholz und Martina Ackerl (Blockföte/Klavier) in der Musikschule, ab 16 Uhr.

Scheibbs: Musikschulkonzert „A so a Schlittenfahrt“ mit Schülern von Andreas Zellhofer und Andreas Jordan (Trompete, Tenorhorn, Waldhorn und Klavier) in der Musikschule, ab 18 Uhr.

Wieselburg: Blutspendeaktion im Schloss Weinzierl, von 11 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr mit Gewinnspiel für Blutspender von 18 bis 30 Jahren.

Mittwoch, 14. Dezember

Gresten-Land: Räuchern mit heimischen Kräutern, Harzen und Zunderschwamm mit Anna Maria Rottermanner im Ort der Begegnung (Unteramt 173), ab 19 Uhr.

Oberndorf: Weihnachtsfeier der Senioren im Gasthaus Penzenauer, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Weihnachtsfeier des Seniorenbundes mit Messe in der Klosterkirche und Feier im Töpperschloss, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Seniorenbowlen im Bowlingcenter Purgstall, ab 17 Uhr.

Scheibbs: Adventlesung mit Gedichten und Geschichten von Christine Tippelreiter und Schülern der Musikschule Scheibbs im Töpperschloss Neubruck, ab 19 Uhr.

Donnerstag, 15. Dez.

Gresten: „Kripperlroas der Jugend II“ des Alpenvereines und der Naturfreunde auf den Runzelberg und zur Wanderrast Hochschlag, ab 9 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Kartenspielen im Gasthaus Schagerl, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Adventfahrt des Kneipp Aktiv-Club zum Mariazeller Advent. Treffpunkt um 15 Uhr am Bahnhof.

Wieselburg: Eltern-Café mit Keksen und Stricknadeln,... im Haus der Zukunft, ab 15 Uhr.

Freitag, 16. Dezember

Gresten: Punschstand des Blasorchesters mit weihnachtlicher Einstimmung am Rathausplatz, ab 14 Uhr.

Lunz am See: Weihnachtsflohmarkt in der Neuen Mittelschule Lunz, 16.30 bis 19.30 Uhr.

Purgstall: Adventkonzert mit einem Chor aus Blindenmarkt in der Pfarrkirche, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Musikschulkonzert „Schneeflöckchen Weißröckchen“ mit Schülern von Judith McGregor (Violine und Viola) in der Musikschule, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Weihnachtsmarkt am Scheibbser Rathausplatz und im Rathaussaal, ab 9.30 Uhr und Bücherflohmarkt des Stadtbücherei von 16 bis 19 Uhr.

Wieselburg: Familienmusical „Die Weihnachtsmäuse“ im Festsaal des Francisco Josephinum, um 16 Uhr. Karten: Erwachsene: 8 Euro. Kinder: 6 Euro. Vorverkauf auf der Stadtgemeinde Wieselburg (07416/52319) oder unter msdir@wieselburg.at (Musikschule).

Samstag, 17. Dezember

Gresten: Gospelkonzert mit „Gospel meets Vienna“ in der Kulturschmiede, ab 20 Uhr. Karten: 19 Euro. VVK: 16 Euro, 0650/2202619 oder karl.simader@aon.at.

Gresten: Vorweihnachtsfeier des Seniorenbundes im Gasthaus Auer, ab 14 Uhr.

Gresten: „Winterruhe – Zeit für Einkehr“ mit Ricarda Bittner in Unteramt 173, ab 17 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Lunz am See: Weihnachtsflohmarkt in der Neuen Mittelschule Lunz, 8 bis 10 Uhr.

Lunz am See: Rudolf Dallhammer Gedenkmesse um 18 Uhr in der Pfarrkirche, anschließend Tee, Kekse und Kletzenbrot am Kirchenplatz.

Oberndorf: Wintersonnenwende der Hubraumchaoten auf der Gansch-Wiese, ab 19 Uhr.

Purgstall: Weihnachtsgeschichten-Lesung für Jung und Alt im Buchladen, ab 15 Uhr.

Scheibbs: Weihnachtsmarkt am Scheibbser Rathausplatz und im Rathaussaal, ab 10 Uhr.

Scheibbs: Weihnachtsfestkreuzkneipe mit heiliger Messe in der Bude Ötscherland, ab 18.30 Uhr.

Steinakirchen: Glühweinstand der Steinakirchner Jugend am Marktplatz, ab 14 Uhr. Der Reinerlös geht an die Lebenshilfe.

Wieselburg: Adventmarkt mit Wintersonnenwende im Schlosspark Wieselburg, um 17 Uhr.

Wieselburg: Familienmusical „Die Weihnachtsmäuse“ im Festsaal des Francisco Josephinum, um 16 Uhr. Karten: Erwachsene: 8 Euro. Kinder: 6 Euro. Vorverkauf auf der Stadtgemeinde Wieselburg (07416/52319) oder unter msdir@wieselburg.at (Musikschule).

Wieselburg: Volkstümliche Starweihnacht in der Wieselburger Halle mit den Kastelruther Spatzen, Zellberg Buam und den Edlseern, um 17 Uhr.

Sonntag, 18. Dezember

Göstling: Adventkonzert mit dem a Capella-Ensemble Vocafonia im PfarrKulturHaus, ab 14.30 Uhr.

Gresten: ÖVP-Weihnachtstheater mit Märchenerzähler Paul Sieberer im Pfarrsaal, ab 16 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Lunz am See: Räuchern-Kräuter/Rituale – Einstimmung auf Weihnachten mit Undine Puritscher in der Bienenkunde 1, ab 15 Uhr. Anmeldung unter 0664/3804860, Jutta Thomasberger.

Scheibbs: Weihnachtsmarkt am Scheibbser Rathausplatz und im Rathaussaal, ab 10 Uhr.

Scheibbs: Adventkonzert „Es ist ein Ros’ entsprungen“ des Sängerbundes Neustift mit den Ursprüngler Weisenbläsern, jungen Scheibbser Stimmen, Saxophon-Quintett des Musikvereines Golling, Rundumzianabergmusi und dem Sängerbund Neustift unter der Leitung von Franz Daurer in der Pfarrkirche, ab 17 Uhr.

Steinakirchen: Glühweinstand der Steinakirchner Jugend am Marktplatz, ab 9 Uhr. Der Reinerlös geht an die Lebenshilfe.

Wieselburg: Adventmarkt mit Wintersonnenwende im Schlosspark Wieselburg, von 15 bis 20 Uhr.

Wieselburg: Konzert „Souly Christmas“ mit Hans Moser und Irene Fellner-Feldegg mit Chor und Band in der Pfarrkirche Wieselburg, um 16 Uhr. Karten: VVK: 12 Euro (in den Wieselburger und Purgstaller Banken und der Trafik Stadler. AK: 14 Euro. Schüler/Studenten: 8 Euro.

Montag, 19. Dezember

Wieselburg: Blue Monday Night-Session im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Dienstag, 20. Dezember

Scheibbs: Musikschulkonzert „Adventszeit“ mit Schülern von Taiko Distelberger (Tiefes Blech), ab 18 Uhr.