Dienstag, 20. Dezember

Scheibbs: Musikschulkonzert „Adventszeit“ mit Schülern von Taiko Distelberger (Tiefes Blech), ab 18 Uhr.

Mittwoch, 21. Dezember

Reinsberg: Wintersonnenwende am Hochschlag (Familie Daurer), ab 20 Uhr.

Scheibbs: Musikschulkonzert „Leise rieselt der Schnee“ mit Schülern von Ingrid Wagner-Scheuch (Gitarre) in der Musikschule, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Fritz No. 2, ab 14.30 Uhr.

Donnerstag, 22. Dez.

Scheibbs: Musikschulkonzert“Schneeflöckchen, Weißröckchen“ mit Schülern von Martina Ackerl und Manfred Stimez (Blockflöte, Oboe, Klarinette) ab 15 Uhr, und „Fröhliche Weihnacht überall“ mit Schülern von Franz Raab (Gitarre) in der Musikschule, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

FREITAG, 23. DEZEMBER

Gresten: Christbaumsingen der Marktgemeinde in der Pfarrkirche mit Bläsern, NMS-Schülerchor, Christbaumchor, Agua Voigas Voca, ab 18.30 Uhr.

Purgstall: „X-Max live“ im Szenario“, ab 20 Uhr.

Scheibbs: Theaterstück „Die Schneekönigin“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen im kultur.portal, um 17 Uhr. Kinder nur in Begleitung Erwachsener. VVK: 12 bzw. 6 Euro (bei Uhren-Schmuck Ernst oder unter 0664/3735643). AK: 14 bzw. 7 Euro.

Wieselburg: Weihnachtskonzert im Kulturhof Aigner in Bodensdorf mit „Die Tschechen“ und „More Most Music“, ab 20.30 Uhr. VVK: 12 Euro. AK: 16 Euro.

Samstag, 24. Dezember

Gresten: Weihnachtskasperlvorstellung der Kinderfreunde in der Kulturschmiede, ab 15 Uhr. Einlass ab 14.30 Uhr.

Gresten: Licht von Bethlehem der Pferdefreunde am Kirchenplatz, ab 13.30 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 15 bis 17 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Lunz am See: Weihnachtskindergarten im Pfarrheim, 13.30 bis 16.30 Uhr.

Randegg: Weihnachtskindergarten der JVP im Turnsaal, 9 bis 13 Uhr.

Scheibbs: Theaterstück „Die Schneekönigin“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen im kultur.portal, um 10.30 und um 13.30 Uhr. Kinder nur in Begleitung Erwachsener. VVK: 12 bzw. 6 Euro (bei Uhren-Schmuck Ernst oder unter 0664/ 3735643). AK: 14 bzw. 7 Euro.

Steinakirchen: Weihnachtskinderfest der JVP Steinakirchen-Wang-Wolfpassing im Turnsaal der Neuen Mittelschule Steinakirchen für Kinder von drei bis neun Jahren, 9 bis 14 Uhr. Hausschuhe mitnehmen!

SONNTAG, 25. DEZEMBER

Göstling: Christmas-Party beim Hammerwirt, ab 21 Uhr.

Scheibbs: Seniorenstammtisch im Gasthaus Fritz No.2, 9.45 bis 12 Uhr.

Montag, 26. Dezember

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr.

Göstling: Stefaniball im Hotel Mandl, ab 21 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Dienstag, 27. Dezember

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Mittwoch, 28. Dezember

Lackenhof: Nacht der Ballone in der Arena Ötschertreff, ab 14 Uhr mit Radio 88.6 Party, ab 16.30 Uhr Zipfl-bob-Rennen. Eintritt frei.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Purgstall: Weihnachts- und Silvesterfeier des Seniorenbundes im Gasthaus Hörhan, ab 14 Uhr.

Donnerstag, 29. Dez.

Gaming: Fackelwanderung rund um Gaming mit „Pro Gaming“. Treffpunkt um 19 Uhr beim Haus der Begegnung.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Freitag, 30. Dezember

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Scheibbs: Jazzsession im Proberaum im kultur.portal, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Jahresabschlusskonzert mit Sharona im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20.30 Uhr. VVK: 10 Euro. AK: 14 Euro.

Samstag, 31. Dezember

Göstling/Hochkar: Fackellauf des Tourismusvereines, ab 17.15 Uhr.

Göstling: Silvesterparty am Dorfplatz, ab 22 Uhr.

Gresten: 32. Silvesterlauf der Naturfreunde im Ortskern von Gresten, ab 13 Uhr.

Lunz am See: Fackellauf der Bergrettung und des Wintersportvereines am Maiszinken, ab 18 Uhr. Nur bei geeigneter Schneelage und passenden Witterungsverhältnissen.

Lunz am See: Silvesterstandl am Eislaufplatz, ab 21 Uhr.

Scheibbs: Silvesterumtrunk in der Bude Ötscherland, ab 10 Uhr.

St. Georgen/Leys: Silvesterwanderung der Sportunion. Treffpunkt um 12.30 Uhr am Sportplatz.

Steinakirchen: Silvesterpfad am Mostviertler Sonnwendkreis. Sonnwendhütte von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wieselburg: Silvesterwanderung der Naturfreunde mit Franz Grafeneder auf den Peilstein. Treffpunkt um 7 Uhr am Volksfestplatz 1.

Wieselburg: Silvesterwanderung in Wieselburg. Treffpunkt um 13 Uhr beim Bootshaus.

Wieselburg: Silvesterpaddeln der Naturfreunde auf der Erlauf von Mühling nach Wieselburg. Treffpunkt um 13 Uhr beim Naturfreunde Bootshaus. Rückkunft um 15 Uhr zum gemeinsamen Tee- und Glühweintrinken mit den Silvesterwanderern und den Peilstein-Wanderern.

Wolfpassing: Silvesterpunsch des Vereins Wolf-Club Jugend- und Kulturunterstützung am Spielplatzgelände Wolfpassing, ab 14 Uhr.