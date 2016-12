Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Mittwoch, 28. Dezember

Lackenhof: Nacht der Ballone in der Arena Ötschertreff, ab 14 Uhr mit Radio 88.6 Party, ab 16.30 Uhr Zipflbob-Rennen. Eintritt frei.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Purgstall: Weihnachts- und Silvesterfeier des Seniorenbundes im Gasthaus Hörhan, ab 14 Uhr.

Donnerstag, 29. Dez.

Gaming: Fackelwanderung rund um Gaming mit „Pro Gaming“. Treffpunkt um 19 Uhr beim Haus der Begegnung.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Freitag, 30. Dezember

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus. Beginn: 20 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Scheibbs: Jazzsession des Proberaum im kultur.portal, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Jahresabschlusskonzert mit Sharona im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20.30 Uhr. VVK: 10 Euro. AK: 14 Euro.

Samstag, 31. Dezember

Göstling/Hochkar: Fackellauf des Tourismusvereines, ab 17.15 Uhr. Nachtskilauf zu Silvester im Skigebiet Hochkar beim Almlift von 18.30 bis 22 Uhr.

Göstling: Silvesterparty am Dorfplatz mit Musik, Donauwalzer und Mitternachsfeuerwerk, ab 22 Uhr.

Gresten: 32. Silvesterlauf der Naturfreunde im Ortskern von Gresten, ab 13 Uhr.

Lunz am See: Fackellauf der Bergrettung und des Wintersportvereines am Maiszinken, ab 18 Uhr. Nur bei geeigneter Schneelage und Witterungsverhältnissen.

Lunz am See: Sektstand der ÖVP zum Jahreswechsel vor dem Uni-Markt, vormittags.

Lunz am See: Silvesterstandl des ASKÖ Lunz am Eislaufplatz mit Musik und Feuerwerk, ab 21 Uhr.

Scheibbs: Silvesterumtrunk in der Bude Ötscherland, ab 10 Uhr.

St. Georgen/Leys: Silvesterwanderung der Sportunion. Treffpunkt um 12.30 Uhr am Sportplatz.

Steinakirchen: Silvesterpfad am Mostviertler Sonnwenkreis. Sonnwendhütte von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wieselburg: Silvesterwanderung der Naturfreunde mit Franz Grafeneder auf den Peilstein. Treffpunkt um 7 Uhr am Volksfestplatz 1.

Wieselburg: Silvesterwanderung in Wieselburg. Treffpunkt um 13 Uhr beim Bootshaus.

Wieselburg: Silvesterpaddeln der Naturfreunde auf der Erlauf von Mühling nach Wieselburg. Treffpunkt um 13 Uhr beim Naturfreunde Bootshaus. Rückkunft um 15 Uhr zum gemeinsamen Tee- und Glühweintrinken mit den Silvesterwanderern und den Peilstein-Wanderern.

Wolfpassing: Silvesterpunsch des Vereins Wolf-Club Jugend- und Kulturunterstützung am Spielplatzgelände Wolfpassing, ab 14 Uhr.

SONNTAG, 1. JÄNNER

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus. Beginn: 14 Uhr.

Montag, 2. Jänner

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Dienstag, 3. Jänner

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, großem und kleinen Ötscher und detailgetreue Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

MITTWOCH, 4. Jänner

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Donnerstag, 5. Jänner

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Steinakirchen: Grenzwanderung Steinakirchen/Neumarkt mit dem Alpenvereines und Franz Grimm. Treffpunkt um 13 Uhr bei der Ybbsbrücke Günzing.

Wieselburg: Landjugendball im Gasthaus Plank in Bodensdorf mit Mitternachtseinlage, Schätzspiel und Tombola, ab 21 Uhr. Musik: „Alpenfeuer“. Eröffnung durch die Volkstanzgruppe.

Freitag, 6. Jänner

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 14 Uhr.

Gresten: Einschreibung für das 23. Harmonikaseminar beim Karl-Wirt, ab 18 Uhr.