Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

Donnerstag, 28. Dez.

Gaming: Ausstellung „Faszination Modellbau“ in der alten Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Purgstall: Beginn der Sternsingeraktion der Pfarre. Unterwegs sind die Sternsinger am 28./29.12. und 2./3.1.

Scheibbs: Session „Swinging Austropop“ mit Mandana Nikou, Tobias Pöcksteiner, Chris Pruckner und Philipp Schagerl im Alten Allegro im Scheibbser Stadtbeisl, ab 20.30 Uhr.

Freitag, 29. Dezember

Gaming: Ausstellung „Faszination Modellbau“ in der alten Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Gaming: Fackelwanderung „Rund um Gaming“. Treffpunkt um 19 Uhr beim Haus der Begegnung.

Göstling: Landjugend-Theater „Stirb schneller Liebling“ (Kriminalkomödie in drei Akten), im PfarrKulturHaus, 20 Uhr.

Göstling/Hochkar: Nachtskilauf am Hochkar, 18 bis 21 Uhr.

Lackenhof: „Die Nacht“ — Veranstaltung der Ötscherlift GesmbH mit Zaubertricks, Riesenseifenblasen-Show und Musik in der Arena Ötschertreff, ab 16.15 Uhr

Purgstall: Weihnachts- und Silvesterfeier des Seniorenbundes im Gasthaus Hörhan, ab 14 Uhr.

Wieselburg-Land: Jahresabschlusskonzert mit „Sharona“ im Kulturhof Aigner, 21 Uhr. Karten auf NÖN.at/ticketshop.

Samstag, 30. Dezember

Gaming: Ausstellung „Faszination Modellbau“ in der alten Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Göstling: Landjugend-Theater „Stirb schneller Liebling“ (Kriminalkomödie in drei Akten), im PfarrKulturHaus, 20 Uhr.

Purgstall: Bauernsilvester im Ramsauhof.

Randegg: Jugendball „Welcome to the 60s“ im Schliefauhof, ab 19.30 Uhr. Musik: Supersound.

Reinsberg: Preisschnapsen der JVP Reinsberg im Gasthaus Stadler, 18 Uhr.

Scheibbs: „Last Event“ der Landjugend mit den „SoundControllers“ beim Haus Zulehner in Scheibbsbach, ab 20 Uhr. Eintritt frei.

Scheibbs: Eingehtour und Sicherheitstraining des ÖTK je nach Schneelage in den Voralpen. Treffpunkt um 8 Uhr beim Allwetterbad.

Sonntag, 31. Dezember

Göstling: Silvesterparty am Dorfplatz ab 22 Uhr mit Feuerwerk und Donauwalzer.

Göstling/Hochkar: Silvester-Nachtskilauf und traditioneller Fackellauf am Hochkar, 18 bis 22 Uhr.

Gresten: 33. Silvesterlauf am Rathausplatz, ab 10 Uhr.

Lunz am See: Silvesterstandl am Unimarktparkplatz, ab Vormittag.

Lunz am See: Fackellauf bei geeigneten Schneeverhältnissen am Maiszinken von Bergrettung, Wintersportverein und Gemeinde, ab 17.30 Uhr.

St. Georgen/Leys: Silvesterwanderung der Sportunion. Treffpunkt: 12.30 Uhr am Sportplatz.

Steinakirchen: Silvesterpfad zum Mostviertler Sonnwendkreis. Die Sonnwendhütte sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wieselburg: Silvesterwanderung der Naturfreunde auf den Peilstein, ab 7 Uhr. Anmeldung erforderlich unter 0650/5554297.

Wieselburg: Silvester paddeln beim Naturfreunde-Bootshaus, ab 13 Uhr.

Wieselburg: Silvesterwanderung der Naturfreunde in Wieselburg. Treffpunkt: 13 Uhr beim Naturfreunde-Bootshaus.

Wolfpassing: Silvesterpunsch des Wolf-Clubs am Spielplatzgelände, 14 bis 20 Uhr.

Montag, 1. Jänner

Göstling: Landjugend-Theater „Stirb schneller Liebling“ (Kriminalkomödie in drei Akten), im PfarrKulturHaus, 14 Uhr.

Dienstag, 2. Jänner

Gaming: Ausstellung „Faszination Modellbau“ in der alten Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Snowboardschnuppertag des ÖTK in Lackenhof. Treffpunkt nach Anmeldung und Vereinbarung bei Irene Zerkhold, 0664/4053537.

Scheibbs: Senioren-Kegeln mit gemütlichem Ausklang im Gasthaus Hörhan in Purgstall, 14 bis 17 Uhr.

Mittwoch, 3. Jänner

Gaming: Ausstellung „Faszination Modellbau“ in der Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Göstling/Hochkar: Nachtskilauf, 18 bis 21 Uhr.