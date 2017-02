Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 14. Februar

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Mittwoch, 15. Februar

Gaming: Informationsabend über die Ausbildung zur FachbetreuerIn und Diplom-SozialbetreuerIn mit den Schwerpunkten Alten-, Behinderten-, Familienarbeit und Pflegeassistenzausbildung und Green Care Coach im Bildungszentrum, 19 Uhr.

Gresten: Katholisches Bildungswerk – Vortrag „Die digitale Revolution und ihre Nebenwirkungen“ mit Fritz Wurzer, im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Gresten: Pensionistenfasching des Pensionistenverbandes im Gasthaus Kummer, ab 14 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Reinsberg: Faschingsfeier des Seniorenbundes im Gasthaus Stadler, ab 14 Uhr.

Scheibbs: „Blechkuchen“ — Kochabend der Seminarbäuerinnen in der Kursküche der Bezirksbauernkammer, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Smoveykursstart mit Instruktorin Anita Pflügl, veranstaltet von der Gesunden Gemeinde, im Kindergarten Feldgasse. Zehn Einheiten. Kosten: 80 Euro. Anmeldung: 0676/5619750.

Wieselburg: Filmklub: „Liebe möglicherweise“ im Kino mal vier, 19.30 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Myanmar – Land der Pagoden“ mit Pfarrer Franz Dammerer im Blumenhof, ab 19 Uhr. Teilnahmebeitrag: 4 Euro.

Wieselburg: Faschings-Nachmittag der Pfarrsenioren im Pfarrhof mit Witzen von „Tante Frieda“ Elfriede Aigner aus Kematen, Musik von der Kerschbam-Musi und Sketche von Willi Haslauer und Cheroby, ab 14 Uhr.

Donnerstag, 16. Feb.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Oberndorf: Familientheaterstück „Bauchkribbeln in Andershausen“ im Gemeindesaal, um 16 Uhr. VVK in der Volksbank Oberndorf.

Purgstall: Fahrt zur Seniorenmesse im VAZ St. Pölten. Anmeldung dafür bei Alfred Lengauer, 0676/9092092.

Reinsberg: Theater der Heimatbühne Reinsberg „Alles fest im Griff“ im Musikheim, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Lustiger Nachmittag des Pensionistenverbandes Scheibbs mit Tombola im Gasthaus Griessler in Kirnberg, 14 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Kartenspielen im Gasthaus Schagerl, ab 14.30 Uhr. Anmeldung bei Hermine Fichtinger, 07482/45301.

Scheibbs: „Seifen sieden für Anfänger“ — Kurs der Gesunden Gemeinde mit Manuela Blaha in der Küche der Polytechnischen Schule, 18 Uhr. Kosten: 45 Euro. Anmeldung: office@lunasoaps. at oder 07482/42511-23.

Scheibbs: EU XXL film.werk.statt: „Ein Mann namens Ove“, veranstaltet von scheibbs.impuls.kultur, im kultur.portal, 19.30 Uhr.

Steinakirchen: Vortrag „Zwischen Ärger und Zuversicht – Die vielen Flüchtlinge machen uns besorgt“ mit Pastoraltheologe Paul M. Zulehner im Pfarrzentrum, 19.30 Uhr.

FREITAG, 17. Februar

Gresten: Vierter Senioren-Fasching mit buntem Programm im Gasthaus Kummer, ab 14 Uhr.

Gresten: Infovortrag „Heilkunde der inneren Körperreinigung“ im Ort der Begegnung „Pyramide“ (Unteramt 173) zum Thema „Säure-Basen-Haushalt im Körper. Wie entschlacke und entgifte ich richtig? Basenfasten, Leber- und Darmreinigung“ mit Bernadette Ensfellner.

Oberndorf: Vortrag „Information zur Arbeitnehmerveranlagung mit Bürgermeister Franz Sturmlechner im Mehrzweckraum der Gemeinde, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Bäuerinnenschnapsen im Gasthaus Steinbruchwirt der Familie Buchebner, ab 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 18. Februar

Gaming: Wanderung der Naturfreunde in den Vorderen Tormäuern. Treffpunkt um 8.30 Uhr in Urmannsau (Parkplatz Bortner). Info bei Peter Holzknecht, 0664/81733327.

Göstling: Wanderlehrervortrag mit Franz Fallmann, speziell für Jungimker zum Thema Betriebsweise durch das ganze Bienenjahr und Varroabekämpfung im Gasthof „Zur blauen Traube“, ab 17 Uhr.

Reinsberg: Theater der Heimatbühne Reinsberg „Alles fest im Griff“ im Musikheim, ab 19.30 Uhr.

St. Anton/Jeßnitz: A so a Alm-Partie am Hochbärneck mit Faschings-Disco in der Kuhstallbar und Schlagermusik in der Gaststube, ab 17 Uhr.

St. Georgen/Leys: Bauernball im Gasthaus Hueber, ab 20.30 Uhr.

Scheibbs: Abenteuertag im Schnee mit dem ÖTK, für Kinder ab sechs Jahren beim Allwetterbad, 9 Uhr.

Steinakirchen: Maskenball im Gasthaus „Zum Gassl“, ab 19.30 Uhr. Eintritt frei.

Wieselburg: „In Side Stodtkapön“ — Tag der offenen Tür im Musikheim und in der Niederösterreich Halle, 15 bis 20 Uhr. Programm: Konzert der „brasshoppers“ (16 Uhr), Mitmach- und Zuhörerprobe (17.15 und 18.30 Uhr), Crashkurs Dirigieren (17.45 Uhr), Gewinnspielverlosung (19.15 Uhr), Abschlusskonzert (19.30 Uhr).

Wieselburg-Land: Winterfest des Schlagers in der Wieselburger Halle, ab 18 Uhr. Karten unter 0664/2835900.

Wolfpassing: Kinderfasching ab 14 Uhr und Faschingsgschnas abends im Gasthaus Weginger.

Sonntag, 19. Februar

Gaming: Faschingsumzug in Gaming mit rund 40 Gruppen, ab 13.30 Uhr. Eintritt freie Spende.

Göstling: Kinderfasching der Pfarre im PfarrKulturHaus, ab 14 Uhr.

Oberndorf: Kinderfasching der ÖVP-Frauen im Wirtshaus zum Alten Kino. Treffpunkt um 14 Uhr am Gemeindevorplatz mit Umzug ins Wirtshaus.

Oberndorf: Blutspendeaktion in der Neuen Mittelschule, 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr.

Purgstall: Gang des ÖKB zur Stalingradkapelle. Treffpunkt: 9 Uhr, Kirchenplatz.

Purgstall: Kinderfasching im Gasthaus Prinz, 14 bis 17 Uhr.

Reinsberg: Theater der Heimatbühne Reinsberg „Alles fest im Griff“ im Musikheim, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Skitour des ÖTK Scheibbs ins Loigistal. Busabfahrt: 6 Uhr beim Allwetterbad. Anmeldung bei Reinhard Pitzl, 07482/43859.

Scheibbs: Wanderung des ÖTK Scheibbs von Kerschenberg nach Rogatsboden. Treffpunkt: 13 Uhr am Bahnhof. Anmeldung bei Siegfried Gudra, 07489/30184.

Scheibbs: Kindermaskenball der Kinderfreunde Scheibbs im Festsaal des Rathauses, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Kinderfasching der SPÖ Wieselburg-Land im Gasthaus Blumenhof mit Musik, Kinderanimation, Tombola, Schätzspiel, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Wanderung der Naturfreunde auf den Blassenstein, Gehzeit vier Stunden. Treffpunkt am Parkplatz beim neuen Hotel. Anmeldung bis 18. Februar: Harald Kupetz, 0650/6630977.

Montag, 20. Februar

Lackenhof: Faszination Modellbau. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Purgstall: Kegeln und Kartenspielen des Pensionistenverbandes im Gasthaus Hörhan, ab 14 Uhr.

Purgstall: E-Carsharing Infoabend im Rathaus, um 19.30 Uhr.

Scheibbs: Vorspielabend der Musikschule (Querflöte) im Schmelzersaal, 18 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Ins eigene Fleisch – Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen“ mit Primar Karl Ableidinger im Landesklinikum, ab 18.30 Uhr. Eintritt frei!

Scheibbs: „P wie Priester, Heiteres und Herbert“ — Kabarettabend mit Pfarrer Herbert Reisinger aus Langenhart im kultur.portal, 19 Uhr.

Dienstag, 21. Februar

Lackenhof: Faszination Modellbau. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Purgstall: Purgstaller Seniorenfasching im Gasthaus Prinz, ab 14 Uhr.

Mittwoch, 22. Februar

Gaming: NÖGKK-Vortrag „Alltagsbewegungen für mehr Lebensqualität“, Haus der Begegnung, 18.30 Uhr. Anmeldung erforderlich.