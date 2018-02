Die Theater&Co.-Kids der Volksschule zeigten zum Semesterabschluss ein entzückendes Musicaltheater – gespickt mit vielen Disney-Songs, die Schulchor und Bläserklasse gemeinsam präsentierten.

„Probiers mal mit Gemütlichkeit“: Barbara Eilmsteiner und Jakob Schiefer als tolle Solisten. | Karin Maria Heigl

Im Stück geht es um das kleine Mädchen Clara, das die tollsten Abenteuer immer nur im Schlaf erlebt. Eines Abends wird sie von ihrem Teddybären ins Land der Fantasie entführt.

Auf ihrer abenteuerlichen Reise treffen sie Aladdin, die Eiskönigin, Arielle, Simba und Mogli.

Mit wunderbaren Kostümen und einem aufwendigen, sehr bunten Bühnenbild hat die Theatergruppe unter der Leitung von Karina Berger das abwechslungsreiche Stück wunderbar inszeniert.

Corina Aigners Chorkinder wagten sich an schwere Disney-Stücke und die jungen Musiker der Bläsergruppe boten einen tollen Auftritt. Alles in allem: Gefühlvolles Kindertheater, das allen Beteiligten lange in guter Erinnerung bleiben wird.