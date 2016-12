Bei der Vollversammlung des Vereins Eisenstraße Niederösterreich im Gasthaus „Zum Gassl“ in Steinakirchen am Forst zog Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger eine erste erfolgreiche LEADER-Zwischenbilanz: Seit dem Start der neuen Förderperiode im Juni 2015 brachte die Region 23 LEADER-Projekte ins Rollen. Fördermittel in der Höhe von über 900.000 Euro wurden vom Land Niederösterreich genehmigt. LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Unterstützung innovativer und kooperativer Projekte im ländlichen Raum.

„Unser Ziel war es, mit der neuen LEADER-Förderperiode einen Paradigmenwechsel zu schaffen: vom eher traditionellen Leitbild hin zu einer zukunftsorientierten Positionierung der Eisenstraße. Das ist uns mit unseren Projekten und dank der guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und einer Vielzahl an Aktivisten bisher sehr gut gelungen“, freute sich Andreas Hanger. Man habe neue Themen aufgegriffen – etwa Coworking, Crowdfunding oder das landwirtschaftliche Thema „Green Care“.

Bereits über 120 Mitgliedsbetriebe

Bei der Vollversammlung wurde ein wichtiger organisatorischer Schritt vollzogen: Die bisher in losen Arbeitsgruppen organisierten Betriebe wie Eisenstraße-Wirte, Eisenstraße-Museen oder Panoramahöhenweg-Betriebe sind ab sofort offizielle Mitgliedsbetriebe. „Neben unseren 24 Gemeinden im Ybbs- und Erlauftal haben wir nun auch über 120 Mitgliedsbetriebe. Das zeigt die enorme Breite unserer Aktivitäten“, so Andreas Hanger.

Einen spannenden Impuls gab Roland Werner von der Mobilitätsplattform UBER. Der ehemalige Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr stellte bei der Vollversammlung Möglichkeiten und Chancen vor, die sich durch digitale Technologien für die Mobilität im ländlichen Raum ergeben.

Tradition und Zukunftsvisionen – die Eisenstraße will zeigen, wie man beides vereint.