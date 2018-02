Am Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr, zeigt Peter Löwenstein im Kulturportal Scheibbs seine Multimedia-Show „Jugendstil“.

Die Begeisterung für den Jugendstil begann bei Löwenstein bereits 2006, als die ersten Fotos in Riga, der Hauptstadt Lettlands, entstanden. Dort ist eine ganze Straße mit Jugendstil-Gebäuden gestaltet. Ein Besuch der Kirche am Steinhof in Wien machte den Scheibbser dann endgültig zum Jugendstil-Fanatiker. Systematisch begann er Länder und Orte mit bemerkenswerten Jugendstil-Bauten zu bereisen. So hat Peter Löwenstein die Aufnahmen für seine Multimedia-Show zusammengetragen.

Neben Wien und Prag, zwei der Hochburgen des Jugendstils, führten Löwenstein seine Reisen auch nach Budapest, Brüssel, Hamburg, Bad Nauheim, Ljubljana und Barcelona. Vom Bankhaus über Bahnhof, Kirche und Gewächshaus bis zur Bade- und Kuranstalt reicht die Palette der dokumentierten Gebäude. „2018 ist auch ein Gedenkjahr für vier Wiener Jugendstilkünstler: Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner und Koloman Moser, die alle 1918 verstorben sind“, weiß Löwenstein.