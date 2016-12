Damit behielt der FPÖ-Kandidat mit 54,3 Prozent der Stimmen zwar wie bereits bei der ersten Stichwahl im Mai die Mehrheit im Scheibbser Bezirk, aber Van der Bellen rückte ihm gehörig nahe. Noch dazu könnten die 2.679 Briefwahlkarten auch noch das Ergebnis um einiges verändern. Denn bei den Wahlkarten hatte Van der Bellen schon im Mai eine deutliche Mehrheit mit 61,9 Prozent.

Auf Gemeindeebene hat Van der Bellen gleich drei Gemeinden „gedreht“. In Gaming, Gresten und Wieselburg alle drei im Mai noch knapp mit Hofer-Überhang - gab es bei diesem Wahlgang eine Mehrheit für den zukünftigen Bundespräsidenten. In Reinsberg, wo Hofer am 22. Mai noch über 60 Prozent der Stimmen erzielte, gab es dieses Mal eine Patt-Stellung, allerdings bei deutlich höherer Wahlbeteiligung. Das beste Van der Bellen-Ergebnis gab es erneut in der Bezirkshauptstadt. Dort erzielte er 60,3 Prozent.

Dafür holte sich Norbert Hofer die kleinste Gemeinde im Bezirk. In Puchenstuben – im Mai noch knapp pro Van der Bellen – wählten dieses Mal 77 Wahlberechtigte Norbert Hofer (+5 gegenüber Mai) und nur 67 Alexander Van der Bellen (-8).

Enttäuscht vom Ergebnis zeigte sich FPÖ-Bezirksparteiobfrau Karoline Deisl: „Natürlich haben wir auf einen Sieg von Norbert Hofer gehofft. Aber Österreich hat gewählt und wir müssen dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen.“

