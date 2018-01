Virtual und Augmented Reality werden den Alltag bald in vielen Bereichen erleichtern. Aktuell sind diese Technologien aber noch sehr aufwändig. Die HTL Waidhofen kann ihre Schüler dank der Unterstützung regionaler Unternehmen auf ihren Einsatz vorbereiten.

So ist an der Schule gerade ein neues VR-Laboratorium für Wirtschaftsingenieure im Entstehen. Dort bilden die Maschinenbauer ihre 3D-Konstruktionen als animierte virtuelle Objekte ab und setzen die Schüler der Abteilung Elektrotechnik VR-Brillen zur Steuerung von echten Anlagen mit virtuellen Elementen ein. „Die Industrie 4.0 ist an der HTL Waidhofen längst eingezogen“, freut sich Direktor Harald Rebhandl.

Neueste Errungenschaft ist eine „Hololens“-VR-Brille, zur Verfügung gestellt von Welser Profile, die zu Entwicklungszwecken verwendet wird. Mit der HTL als Kooperationspartner werden Erkenntnisse ausgetauscht und die Schule kann auch auf die vorhandenen Technologien zugreifen. Wer selbst einen Blick in die Zukunft der Technik werfen möchte, bekommt dazu an den Tagen der offenen Tür am 26. Jänner (13 bis 17 Uhr) und am 27. Jänner (8.30 bis 12 Uhr) Gelegenheit. Da darf die neue Virtual-Reality-Brille ausprobiert werden.