„Die zehn Top-Radrouten stehen für vorbildliche Beschilderung, qualifizierte radfreundliche Betriebe und gute Infrastruktur entlang der Strecke. Radfahren liegt voll im Trend und mit dem E-Bike erschließen wir eine neue Radfahr-Zielgruppe“, meinte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav am Rande der Urkunden-Übergabe.

Niederösterreich werde daher auch in den kommenden Jahren seine Angebote im Bereich Rad weiter ausbauen. Besonders das Genussradeln stehe dabei im Fokus.

Vor allem das 2017 fertiggestellte Herzstück des Ybbstalradweges zwischen Waidhofen an der Ybbs und Lunz am See lockt Woche für Woche zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland zum Genuss- und Flussradeln an. Unterstützt und begleitet werden die Top-Radrouten Niederösterreichs durch die ecoplus Regionalförderung.