„Da durch die Siedlungserweiterung in der Feld- und Korngasse aber immer mehr Kinder in diesem Bereich leben, die sowohl am Weg zur Volksschule als auch zur Bushaltestelle die Fahrbahn überqueren müssen, wollten wir auf alle Fälle eine Maßnahme setzen“, erklärt Bürgermeister Franz Sonnleitner im NÖN-Gespräch.

| NOEN

In Absprache mit der Straßenbauabteilung Amstetten und unter Mithilfe der Straßenmeisterei Scheibbs wurden nun ein Verkehrsteiler samt Abbiegespuren und eine neue Übergangshilfe errichtet. Die Materialkosten übernimmt zur Gänze die Marktgemeinde Wang.

Im Zuge der Maßnahmen hat man auch das bestehende Buswartehäuschen erneuert und zwecks besserer Aussicht versetzt. „Damit ist der Schulweg für alle Kinder um ein Vielfaches sicherer geworden“, freuen sich Bürgermeister Franz Sonnleitner und die Siedlungsbewohner.