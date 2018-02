Seit mittlerweile bereits sieben Jahren sorgt der Verein Sirius mit Vereinssitz in Wang für rasche und unkomplizierte Hilfe. Im vergangenen Jahr waren es vermehrt alleinerziehende Mütter, welche durch unglückliche Umstände in finanzielle Schieflagen gerieten. Sie wurden mit Wertgutscheinen regionaler Betriebe für den Kauf von Lebensmitteln sowie Tankgutscheinen unterstützt.

„Dabei ist es uns sehr wichtig, die Rahmenbedingungen für eine Unterstützung genauestens zu überprüfen und zu hinterfragen, ob diese auch mit unseren Vereinsgrundsätzen übereinstimmen. Es soll aber trotzdem eine einigermaßen rasche und unkomplizierte Hilfe möglich bleiben“, betont Sirius-Obmann Manuel Haselsteiner.

Knapp 1.400 Leute für Aktion gewonnen

In den meisten Fällen werden die Anfragen in Abstimmung zwischen Obmann Manuel Haselsteiner und seinem Stellvertreter Leo Heindl sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern noch am selben Tag behandelt und nach Lösungen gesucht.

Höhepunkt im Vereinsjahr 2017 war die Stammzellentypisierungsaktion „Geben für Leben“. Knapp 1.400 Leute konnten für die Aktion gewonnen werden. „Das ist schon sehr faszinierend. Mein Dank gilt allen freiwilligen Helfern und Vereinen, welche uns dabei unterstützt haben. Es war ein herzerwärmendes Event“, freut sich Haselsteiner.