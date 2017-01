Während Kinderaugen angesichts der Weihnachtsgeschenke strahlten, war der Dezember für den Handel wieder der umsatz- und arbeitsreichste Monat. Davon profitierten auch die Geschäftsleute im Bezirk Scheibbs.

„Wir sind absolut zufrieden“, erklärt Uwe Safir, stellvertretender Geschäftsleiter der Hartlauer-Filiale in Wieselburg. Auch wenn an den Einkaufssamstagen und am 8. Dezember verhaltener eingekauft wurde, sei das Weihnachtsgeschäft trotzdem erfolgreich gewesen: „Gerade der Handybereich hat geboomt.“

Die Nachwirkungen des Christmas-Shopping spürte Hartlauer auch am 27. Dezember: „Als erster Tag nach den Weihnachtsfeiertagen war wieder sehr viel los.“

Neben Technik-Geschenken, sind es auch die Spielsachen, die zu Weihnachten einen Platz unter dem Christbaum haben. Das weiß auch Anna Brandstetter, Geschäftsführerin von „Annas Spielewelt“: „Gekauft wurde wieder quer durch die Bank. Mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft bin ich sehr zufrieden.“ Gutscheine seien wieder sehr beliebt gewesen: „Am 27. Dezember war dementsprechend dann wieder viel los.“

"Konzerne sind Tod vieler Fachhändler"

Davon, dass Kunden ins Geschäft kommen, sich beraten lassen und dann doch wo anders oder online kaufen, sei sie zum Glück bisher verschont geblieben: „Dennoch muss ich schon sagen, dass große Konzerne der Tod vieler Fachhändler sind.“ Brandstetter hat drei Filialen im Scheibbser Bezirk – Purgstall, Gresten und Wieselburg – und legt viel Wert auf individuelle Beratung: „Die Kunden wissen das zu schätzen und schließlich geht es letztlich auch um Arbeitsplätze in der Region. Wir regionalen Händler sind Teil der Landschaft.“

Davon ist auch Alex Pyringer, Chefin des Trendstores in Wieselburg, überzeugt: „Für uns kleine Unternehmen ist das nicht leicht. Die großen Konzerne locken schon lange vor Weihnachten mit Prozenten und fahren über uns einfach drüber.“ Da müsse eine Regelung zum Schutz der regionalen Unternehmer her, ist sie sich sicher.

Was das Weihnachtsgeschäft angehe, sei es in der Textilbranche generell nicht so leicht: „Man schenkt Mode selten her, sondern beschenkt sich eher selbst mit einem tollen Stück für die Weihnachtsfeier. Die Kunden tun sich selbst etwas Gutes.“