Fünf Institutionen im Raum Wieselburg öffneten am Freitag ihre Türen.

Vergangenen Freitag öffneten sich in ganz Niederösterreich die Türen zu Forschung und Entwicklung in den wichtigsten Forschungsinstitutionen des Landes.

Mit dem Ziel, besonders jungen Menschen Wissenschaft und Forschung näher zu bringen, konnte man bei spannenden Mitmach-Stationen teilnehmen und sich Vorträge anhören – im Raum Wieselburg vermittelten das Technologie- und Forschungszentrum Wieselburg, die Bundeslehr- und Forschungsanstalt Francisco Josephinum mit der BLT (Biomasse und Landtechnik) sowie dem LMTZ (Lebensmitteltechnologisches Zentrum), die Austrian Marketing University am FH Campus Wieselburg sowie die Bundesanstalt für Wasserwirtschaft – Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Wieselburg einen interessanten Einblick in die Welt der Forschung und Wissenschaft.