Eine turbulente Woche hat der Lichtsysteme-Spezialist ZKW mit Hauptsitz in Wieselburg hinter sich. Am Montag machte eine Agenturmeldung via Reuters und APA die Runde, wonach der Elektronikkonzern Panasonic Interesse an einem Kauf des ZKW Konzerns, der weltweit acht Standorte betreibt und knapp über 7.000 Mitarbeiter beschäftigt, interessiert sei. Es hieß sogar, die Verkaufsverhandlungen könnten noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Kolportierter Verkaufspreis laut der japanischen Zeitung „Nikkei“, die die Meldung als erste veröffentlicht hatte: knapp eine Milliarde Euro.

"Wir führen keine Verhandlungen mit Japanern oder anderen Interessenten“

Armin Schaller

„An diesen angeblichen Verkaufsverhandlungen ist nichts dran. Wir führen keine Verhandlungen mit Japanern oder anderen Interessenten“, erklärt ZKW-Holding-Geschäftsführer Armin Schaller am Samstagabend definitiv bei der ZKW Weihnachtsfeier im Stammwerk Wieselburg, an der knapp 1.600 Mitarbeiter teilnahmen. Dieses Gerücht dürfte aus der asiatischen Ecke gestreut worden sein. „Dort dürften scheinbar zwei Unternehmen sich gegenseitig mit irgendwelchen Kauf- und Verkaufsgerüchten ins Gespräch bringen“, sagt Schaller.

ZKW-Gruppe kann Jahresumsatz um 25 Prozent steigern

Anstatt Verkaufsgesprächen machten daher am Samstag die Gespräche über die neuen Rekorde bei ZKW die Runde. Die ZKW-Gruppe, die 2016 zwei Werke eröffnet hatte – eines in Mexiko und ein zusätzliches in Wieselburg-Land –, kann heuer ihren Jahresumsatz um 25 Prozent steigern und wird am Ende mit einem Rekordumsatz von rund 960 Millionen Euro das Jahr abschließen.

Und auch am ZKW Wieselburg weist man ein Plus von 15 Prozent beim Umsatz auf. Die 2.530 Mitarbeiter in Wieselburg erwirtschaften 2016 rund 540 Millionen Euro und produzieren 2,5 Millionen Hauptscheinwerfer.

