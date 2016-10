Die beiden Vorstandsdirektoren der Volksbank Ötscherland Herbert Glöckl (links) und Hannes Scheuchelbauer blicken in eine neue Zukunft: Für Herbert Glöckl beginnt diesen Dienstag seine „Ruhephase“ der Altersteilzeit, Hannes Scheuchelbauer wird in der neuen Volksbank Niederösterreich AG Regionaldirektor für den Bereich Donau-Ötscherland mit Regionaldirektionssitz in Wieselburg.

| Eplinger