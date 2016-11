Wieselburg

Voll motiviert und gut vorbereitet startet die Wieselburger Gesangslehrerin Karin Zehetner mit dem A-capella-Ensemble „Beat Poetry Club“ am kommenden Freitag beim Halbfinale der „Großen Chance der Chöre“. In den vergangenen Wochen arbeiteten die jungen Sängerinnen intensiv und eng zusammen.

Mit ihrem Aufstieg ins Halbfinale haben die fünf Damen viel Ehrgeiz entwickelt. „Vor einem Jahr war es sicher noch nicht unser großes Ziel, mit dem Beat Poetry Club ins Fernsehen zu kommen. Aber jetzt, nachdem die Vorausscheidungen so gut gelaufen sind und wir bei der Live-Show die Gelegenheit haben, ein breites TV-Publikum zu erreichen, sehen wir das wirklich als große Chance und die wollen wir natürlich nützen“, gibt Karin Zehetner zu.

Nur drei Minuten Zeit, um zu überzeugen

Nachdem die Sängerinnen beim letzten TV-Auftritt mit einem eigenen Song sehr viel von ihrem persönlichen Stil gezeigt habe, setzen sie nun beim Halbfinale am 18. November auf ein Cover. „Wir haben ein Medley aus drei verschiedenen Songs einstudiert, die alle etwas mit Mama zu tun haben“, verrät Karin Zehetner.

Die größte Herausforderung wird sein, die Chance für einen guten und überzeugenden Auftritt zu nutzen. Voll konzentriert, aber zugleich ganz entspannt und authentisch – so will der „Beat Poetry Club“ die Juroren bei seinem dreiminütigen Auftritt überzeugen. Das Geheimrezept: moderner Sound, gepaart mit Beat-Boxing plus Bass und dreistimmigem souligem Gesang.

Veränderungen in der Besetzung

In der Besetzung des Ensembles gibt es jetzt beim Halbfinale einige Veränderungen. Beat Boxerin Penelope Ettmayr, die ein kleines Kind hat, ist wegen Zeitmangels ausgestiegen. An ihrer Stelle hat Lilly Janoska zum Beat Boxing gewechselt und die Oberösterreicherin Ursi Wögerer ist als Sopran dazugekommen.

Wie das Halbfinale am kommenden Freitag ausgehen wird, dazu traut sich derzeit niemand eine Prognose abzugeben: „Wir versuchen zu zeigen, was wir können, und wünschen uns einen Superauftritt, mit dem wir selbst zufrieden sein können. Ein Aufstieg ins Finale wäre jetzt natürlich ein Traum, aber uns ist bewusst, dass lauter sehr gute Chöre ins Rennen gehen und unsere Konkurrenz groß ist. Die Freude soll am Singen das Wichtigste bleiben“.