Bei Rot über Schutzweg: Fußgänger von Auto erfasst.

Weil er an einer Kreuzung in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) einen Schutzweg bei Rotlicht überquert haben dürfte, ist ein Fußgänger am Freitag in den frühen Morgenstunden von einem Auto erfasst worden.

Der 40-Jährige erlitt laut Landespolizeidirektion Niederösterreich schwere Verletzungen. Er wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

Der Polizei zufolge hatte eine 34 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Melk die Kreuzung B25-L105 bei Grünlicht der Ampel übersetzt. In der Folge kam es zu dem Unfall.