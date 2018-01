Am vergangenen Donnerstag sorgte ein anonymer Brief für helle Aufregung in elf Standortgemeinde von Filialen der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. „Die Geschäftsführung der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel hat die Schließung der Bankstelle in Reinsberg sowie zehn weiterer Bankstellen im Genossenschaftsgebiet mit August 2018 beschlossen“, hieß es in dem Schreiben, das mit Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem seinerzeitigen Bankengründer, unterzeichnet war.

Im Scheibbser Bezirk wären laut dem Schreiben neben der Filiale in Reinsberg auch die Bankstellen in St. Georgen/Leys, St. Anton/Jeßnitz und Randegg betroffen. Weiters betroffen wären laut Briefschreiber Weiten, Leiben, Emmersdorf, Krummnußbaum, Golling und Neumarkt aus dem Melker Bezirk sowie Schwarzenbach im Pielachtal.

Vieghofer: "Noch ist nichts beschlossen"

„Seit Donnerstagnachmittag habe ich fast durchgehend telefoniert, um zu beruhigen und aufzuklären. Denn noch ist nichts beschlossen“, erläutert Johann Vieghofer, einer der vier Raiffeisenbank-Geschäftsführer, der NÖN.