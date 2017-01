KulturERleben eröffnet am 2. Februar mit „Musikalische Konfetti“ das Kultur-Jahr. Schon seit Jahren erfreut sich diese Veranstaltung sehr großer Beliebtheit. „Die Verbindung von Humor und Musik ist eine besonders reizvolle Kombination“, weiß KulturERleben-Obmann Johannes Distelberger.

Viele namhafte Künstler und Musiker aus Wieselburg und Umgebung standen für „Musikalische Konfetti“ in den vergangenen Jahren auf der Bühne. Die „Neobrenndirndln“, die „Vierkanter“, Thomas Gansch & Georg Preinschmid oder auch das Weltmusikensemble „Federspiel“ traten im Rahmen dieser Serie in Wieselburg auf. Mit „Klara Steinhauser & Dieter Hörmann“ kommen zwei Profis aus dem Bereich Musical und Comedy nach Wieselburg.

Klara Steinhauser absolvierte ihre Musical-, Schauspiel- und Tanz-Ausbildung an den Performing Arts Studios Vienna und lebt derzeit in Wien als freie Schauspielerin und Sängerin. Zu sehen war sie in der letzten Zeit in den Stücken „Der eingebildete Kranke“, „Hamlet“ „Wrestling Rita“ und anderen (teilweise in Hauptrollen) aber auch in diversen TV-Werbungen. Ihr Regiedebüt feierte Klara Steinhauser 2016 sehr erfolgreich mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ in Wieselburg.

Abend mit Herz, Hirn und Humor

Dieter Hörmann, gebürtiger Weinviertler, lebt und arbeitet als Musiker, Kabarettist, Sänger und Videoschnittmeister in Wien. Unter anderem sang er die Hauptrolle des „Fritz“ in der Oper „Die Großherzogin von Gerolstein“. 2012 ging er als Sieger aus der ORF Produktion „Die große Comedy Chance“ hervor und tourte daraufhin durch Österreich und Deutschland mit dem Kabarettduo „Zwa Voitrottln“.

Gemeinsam starten sie nun ihre „We Wanna Marry Tour“, bei der das auch privat verlobte Paar lustige und gefühlsbetonte Songs, spannende Eigenkompositionen und so manche Anekdote aus ihrem gemeinsamen Künstlerleben präsentieren werden. Das Publikum kann sich auf einen unterhaltsamen Abend mit jeder Menge Herz, Hirn und Humor sowie musikalische Top-Leistungen freuen.