Wieselburg

In der neuen Messehalle 3 laufen die Innenausbauarbeiten auf Hochtouren. Maler, Bodenleger und Techniker arbeiten parallel.

Bei der Ab Hof-Messe, die von 3. bis 6. März über die Bühne gehen wird, wird die Halle ihre Feuertaufe erleben. „Es wird zwar noch nicht alles fertig sein – so etwa der Hallenboden – aber die Ausstellungsflächen und die gesamte Infrastruktur können voll genützt werden“, schildert Messedirektor Werner Roher bei einem Rundgang durch die neue Halle.

Rund 800 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche

Mit dem Neubau der Halle 3, der Mitte Juli des Vorjahres mit dem Abriss der alten Halle gestartet hat, verfügt die Messe über rund 800 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche. „Die Halle selbst ist ungefähr gleich groß, aber im Foyerbereich und seitlich, bei den neuen Seminarräumen, die wir bei der Ab Hof teilweise auch als Ausstellungsfläche nützen, kommen jeweils 400 Quadratmeter hinzu“, erläutert Werner Roher.

Rund 35.000 Besucher erwartet

Dennoch ist man mit 300 Ausstellern trotz der Erweiterung bei der Ab Hof erneut restlos ausgebucht. „Wir mussten rund 20 Aussteller, die gut zur Messe gepasst hätten, leider abweisen, weil wir einfach keinen Platz mehr haben. Aber das ist ein Spezifikum der Ab Hof und zeigt, welch großen Stellenwert diese Messe hat“, sagt Roher.

Der Fachbesucherbereich für die Direktvermarkter wird sich wieder in den Hallen 3 bis 9 befinden, während der Konsumententeil mit Einkauf- und Verkostungsmöglichkeiten auf der überdachten Brücke über die Erlauf, in der Wieselburger-Halle und der NÖ-Halle zu finden sein wird. Rund 35.000 Besucher werden an den vier Messetagen erwartet. Ihnen stehen auch wieder zahlreiche Verkostungs- und Produktionsschulungen sowie Vorführungen auf der Radio NÖ-Bühne offen. Ein Fixprogrammpunkt ist der Steirerabend am Samstag.

www.messewieselburg.at