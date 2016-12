Der Marketing Campus Wieselburg der Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt wird erweitert. Baubeginn ist 2018. Ende 2019 soll der vergrößerte Campus laut Geschäftsführer Peter Erlacher in Betrieb genommen werden. Mit der Erweiterung soll der FH-Standort Wieselburg um 330 Studierende wachsen, teilte die FH am Montag in einer Aussendung mit.

Der Neubau wird rund 3.000 Quadratmeter groß sein. Nach dem Erweiterungsschritt werde der Standort eine Gesamtkapazität von 1.000 Studierenden bieten. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft (FHI) habe es am Montag nach einem Gespräch zwischen Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), FHWN-Aufsichtsratsvorsitzenden VP-Klubobmann Klaus Schneeberger und dem Wieselburger Bürgermeister Günther Leichtfried (SPÖ) grünes Licht für den Ausbau gegeben, teilte die FH Wiener Neustadt mit.

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund acht Millionen Euro werde die FH Wiener Neustadt drei Millionen an Eigenmittel einbringen, hieß es in der Aussendung. Das Land Niederösterreich fördere das Vorhaben mit rund 500.000 Euro, die Stadtgemeinde Wieselburg stelle das Grundstück zur Verfügung. Das restliche Kapital wird laut Aussendung durch die FHI fremdfinanziert und durch Mieteinnahmen und eine Infrastrukturförderung der Stadtgemeinde Wieselburg rückgeführt.

Der Campus Wieselburg ist einer von fünf Standorten der FH Wiener Neustadt. "Neben der Planung des City Campus in der Innenstadt von Wiener Neustadt, der 2019 fertiggestellt werden soll, wird nun auch der Standort Wieselburg erweitert. Notwendig ist dieser Ausbau aufgrund der stetig wachsenden Studierendenzahl", erklärte Pröll. Durch den Ausbau des Marketing Campus Wieselburg und den neuen City Campus in Wiener Neustadt stehen der FH Wiener Neustadt laut Schneeberger künftig weitere 15.000 Quadratmeter zur Verfügung.