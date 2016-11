Seit 17 Jahren machen die Imker und Honigexperten alljährlich im November den Auftakt im Verkostungsreigen der Qualitätswettbewerbe im Vorfeld der Ab Hof-Messe in Wieselburg.

1.222 Honigproben und 48 Met-Proben

Heuer war die 35-köpfige Expertengruppe unter der Leitung von Imkermeister Josef Niklas aus Wieselburg-Land besonders gefordert. Denn 1.222 Honigproben und 48 Met-Proben (Met-Verkostung fand zum zweiten Mal statt) bedeuten einen neuen absoluten Rekord und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 20 beziehungsweise sogar 35 Prozent.

„Zum Vergleich: Vor 17 Jahren haben wir mit 169 Proben begonnen“, erinnert sich Jury-Vorsitzender Josef Niklas an die Anfänge zurück. Auch ein Zeichen, dass sich dieser Qualitätswettbewerb national einen guten Namen gemacht hat. Auch heuer wieder kamen nicht nur die Jurymitglieder aus allen neun Bundesländern, sondern auch die eingereichten Produkte, wobei die Waldhonig-Produkte mit über 600 Einreichungen klar die Mehrheit bildeten.

Tiroler freuen sich über gute Ernte

„Vor allem die Tiroler hatten eine sehr gute Ernte. Durch deren Plus bei den Einreichungen konnten wir das Minus, das die witterungsbedingten Ernteausfälle in Teilen Nieder- und Oberösterreichs sowie in der Steiermark verursacht haben, ausgleichen“, weiß Niklas.

Die Qualität der Produkte sei durch die Bank von Jahr zu Jahr auf einem höheren Niveau – sowohl was die Dichte als auch die geschmackliche Intensität der eingereichten Honige betreffe.

Für die Sensoriker war es dennoch Schwerarbeit. „Zum Glück ist die Betreuung durch das Messeteam perfekt. Es ist nicht leicht, pro Tag 80 bis 90 Honigproben zu verkosten. Anders als bei anderen Verkostungen müssen wir alles schlucken. Da muss man hoch konzentriert sein“, sagt Jurymitglied Gabriele Sterkl aus Wieselburg. Neutralisiert wird zwischendurch mit Semmeln, Brot und Wasser – und wenn es nicht mehr geht, dann macht man mal Pause.