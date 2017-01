Die Freude ist Werner Roher und Leopold Grubhofer anzusehen. Die beiden Geschäftsführer der Wieselburg Hotel Errichtungs GmbH gewährten der NÖN exklusiv kurz vor dem Jahreswechsel einen ersten Einblick in das neue Wieselburger Hotel.

Geschmackvoll, pfiffig und stilvoll präsentiert sich das „I’m Inn Wieselburg“. Mostviertel-Motive und ein rot-weißes Karo-Muster, viele Holzelemente und der Leitspruch „I’m Inn“ ziehen sich durch das gesamte Haus.

Um 6,8 Millionen Euro ist das Hotel in den letzten zehn Monaten am Messeplatz zwei in Leichtbauweise als Niedrigenergiehaus von den Firmen Derenko und Elkhaus errichtet und eingerichtet worden. Ab 9. Jänner werden die ersten Gäste hier nächtigen.

Christian Eplinger

„Sowohl die Kosten als auch der Bauzeitplan wurden perfekt eingehalten“, freut sich Leopold Grubhofer, dass die Übergabe an die Pächter und Betreiber des Hotels planmäßig erfolgen kann. Das Reisebüro Kerschner ist bereits von der Zeil ins neue Erdgeschoß-Büro mit eigenem Eingang im Hotel übersiedelt und hat am Montag dort erstmals aufgesperrt. Ein überdimensionaler Globus fungiert als zentrales Element der Filiale.

Das Hotel selbst wird von den Ipp Hotels gepachtet und in der Linie „austrian smart budget“ geführt. 72 Zimmer mit Dusche/WC, Sat-TV und Komfortlüftung sowie kostenfreies WLan stehen im „I’m Inn Wieselburg“ zur Verfügung. Die Rezeption wird von 6 bis 22 Uhr besetzt sein. Abends kann man an der Hotelbar sein frisch gezapftes Wieselburger Bier genießen. Das Frühstück wird in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern (unter anderem Haubis, Moser Wurst, Bio Lutz) als Buffet angeboten.

Publikumstag am 14. Jänner

„Wir bieten im I’m Inn Wieselburg pfiffig-gemütliche Einrichtung, persönlichen Service und die Ausrichtung für die Hauptzielgruppe Business mit 24-Stunden-Check-In. Natürlich wollen wir aber auch andere Zielgruppen ansprechen.

Dafür haben wir hinter dem Hotel Autobusabstellplätze samt Waschmöglichkeit, eine versperrbare Fahrradgarage und eine Kooperation mit der Messe für die Seminarräume in der neuen Halle. Gemeinsam mit dem Reisebüro Kerschner werden auch Busprogramme ausgearbeitet. Der Abendessenpartner ist das Brauhaus Wieselburg“, erklärt Gernot Holnsteiner, der den Betrieb in Wieselburg für die Ipp Hotels leiten wird.

Übrigens: Am Samstag, 14. Jänner, kann man sich vom Reisebüro und dem Hotel selbst ein Bild machen. Da laden Kerschner Reisen und die Ipp Hotels von 10 bis 15 Uhr zu einem Publikumstag.