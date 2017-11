Mit 1. Dezember 2017 wird die regionale Kleinregion „InRegion“ mit den Gemeinden Wieselburg Stadt, Wieselburg-Land, Bergland und Petzenkirchen „mobiler“. Ergänzend zum Regionalbusverkehr und zur Erlauftalbahn bieten die Gemeinden in Kooperation mit Sachsi‘s-Taxi einen günstigen Fahrtendienst – das „InRegion-Taxi“ – um 2 Euro pro Fahrt und Fahrgast (Kinder unter 6 Jahren in Begleitung kostenlos) an. Zum Bahnhof Ybbs-Kemmelbach gibt es einen Sondertarif um 4 Euro.

Bürgermeister Günther Leichtfried ist von der Wichtigkeit dieses regionalen Mobilitätsangebots überzeugt: „Nach unserem eher mäßig erfolgreichen Versuch eines Anrufsammeltaxis innerhalb des Stadtgebiets von Wieselburg nehmen wir mit dem InRegion-Taxi einen neuerlichen Anlauf.

Betriebszeiten klar geregelt

Die Handhabung des Taxis ist dieses Mal sicherlich einfacher und macht es speziell der älteren Bevölkerung angenehmer, diese wichtige regionale Mobilitätslösung zu nutzen. Mir war es ein besonderes Anliegen, alle umliegenden Gemeinden zum Mitwirkungen zu motivieren und das ist uns auch gelungen.“

Die Betriebszeiten und die Benutzung des „InRegion-Taxis“ sind klar geregelt: Innerhalb der Betriebszeiten von Montag bis Freitag von 8.30 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 14 Uhr können alle Personen in der Kleinregion und innerhalb der vier Gemeinden von Haustür zu Haustür gegen telefonische Voranmeldung bei Sachsi’s-Taxi günstig mit dem Taxi fahren.