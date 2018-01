Penthouse Club, Tini Kainrath, Sharona: Herbert Aigner und das Team der KIB 8 boten in den letzten Tagen des Jahres wieder Live-Musik am laufenden Band. Sowohl am 23. Dezember mit dem Penthouse Club und Tini Kainrath als auch am 29. Dezember mit Sharona wurden Top-Konzerte geboten.

Dank an Gäste und Mitarbeiter

Die Stimmung im Kulturhof in Bodensdorf war großartig und der Bühnenwirt nützte beim Weihnachtskonzert die Gelegenheit, sich bei den zahlreichen Gästen und vor allem auch bei den unermüdlichen Mitarbeitern des Kulturvereins KIB 8 zu bedanken. Dafür bat er seine Kollegen in der Pause auf die Bühne und stellte jeden einzelnen dem Publikum vor.

“Wir sind ein tolles Team und ich danke euch allen dafür“, betonte Herbert Aigner, der auf ein tolles, abwechslungsreiches Jahresprogramm 2017 mit einigen musikalischen Highlights zurückblicken kann. „Für mich zählen da sicher Krautschädl dazu und auch die Mnozil Brass Musiker Paul Gansch und Thomas Wieder, die aus einer ganz anderen Richtung kommen“, verrät Herbert Aigner.

"Mit vielen Künstlern auf Du und Du"

Viele Musiker und Kabarettisten kann er zurecht als Stammgäste bezeichnen, weil sie schon zwei, drei oder vier Mal bei ihm auf der Bühne standen oder auch als Zuschauer das breitgefächerte Angebot von KIB 8 nützen. „Oft ist es der Zufall, aus dem Engagements entstehen. Wir bieten eine echte Wohlfühl-Atmosphäre und sind mittlerweile mit vielen Künstlern auf Du und Du. Das gefällt den Musikern und das gefällt natürlich auch dem Publikum“, ist er als Bühnenwirt überzeugt.