Mit seinem beliebten Best-Of-Programm „Highlights aus der Schule“ macht der Kabarettist und Volksschullehrer Markus Hauptmann am Freitag, 2. März, um 20.30 Uhr Station im Kulturhof Aigner in Wieselburg für einen Kabarett-Abend.

Wenn der lustigste Lehrer Österreichs gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Martin Mader die witzigen Stand Up‘s, Nummern und Lieder aus seinen Kabarettprogrammen der letzten acht Jahre zu einem Highlight-Abend neu vermischt, dient das einem anderen, künstlerisch wertvolleren Zweck, nämlich Geld zu scheffeln ohne Ende. Man ist ja schließlich auch Papa und die teuren Eliteschulen in der Schweiz wollen finanziert werden. Schließlich möchte man sein Kind nicht in öffentliche Schulen in Wien stecken, in denen Lehrer arbeiten, die am Abend auf Kabarettbühnen stehen. Wo kommen wir denn da hin?

