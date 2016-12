Wieselburg-Land

Die Poxrucker Sisters – Stefanie, Christina und Magdalena – beigeisterten am Donnerstagabend im Rahmen ihrer unplugged „Advent#our“ das Publikum im einmal mehr ausverkauften Kulturhof Aigner in Bodensdorf und verrieten dabei auch, warum sie Konzerte in der Region rund um den Ötscher so lieben und wie sie selbst Weihnachten feiern.

Mehr dazu in der kommenden Printausgabe der Erlauftaler NÖN.