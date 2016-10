Fans der Metal- und Rockmusik kamen am vergangenen Samstagabend beim Ballonwirt Aigner voll auf ihre Kosten. Im Rahmen der „Get Ecliptified Tour“ spielte „Ecliptica“ in Bodensdorf groß auf. Als Vorbands zeigten „Rayjam“, aus Steinakirchen, ruhigeren Blues Rock und „Black Cage“, die heuer schon am Rock in Vienna spielten, begeisterten mit Hard Rock‘n‘Roll.