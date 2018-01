Bei der Wintertagung, einer mehrtägigen Fachtagung vom Ökosozialen Forum lautet das Thema heuer „Von Milchseen zur Butterknappheit. Was kommt als nächstes?“. Auf breiter Ebene und an mehreren Standorten in fünf verschiedenen Bundesländern stehen wichtige Diskussionen zur Zukunft der Landwirtschaft und der heimischen Lebensmittelversorgung auf dem Programm.

Besondere Aufmerksamkeit gilt bei dieser Veranstaltungsreihe heuer generell der Digitalisierung der Landwirtschaft, in der die Fachleute enorme Chancen für Arbeitserleichterungen, mehr Komfort und höhere Effizienz sehen. Digitale Systeme sollen präzisere Prozesse auch in kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen. Beim Fachtag Landtechnik standen hochkarätige Fachleute aus der Wirtschaft am Podium.

Der Leiter der BLT des Francisco Josephinum und die Organisatoren des Ökosozialen Forum freuten sich über großes Interesse an den Vorträgen und sehr spannende Debatten zum Thema Landwirtschaft 4.0.