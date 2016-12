„Souly Christmas“ nennt sich das Benefizkonzert des Lions Clubs Wieselburg, zu dem dieser am kommenden Sonntag, 18. Dezember, ab 16 Uhr in die Pfarrkirche Wieselburg einlädt. Hans Moser und Irene Fellner-Feldegg werden ein souliges Charitykonzert geben und dabei von Chor und Band begleitet. Vorverkaufskarten gibt es bei den Lions Club-Mitgliedern, den Banken in Wieselburg und Purgstall sowie der Trafik Stadler in Wieselburg.

Kartenpreise: Vorverkauf 12 Euro, Abendkassa 14 Euro, Schüler und Studenten 8 Euro. Der Reinerlös kommt der Pfarre Wieselburg zugute.