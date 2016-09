Von 30. September bis 2. Oktober 2016 bietet die Fachmesse „BAU & ENERGIE“ in Wieselburg bereits zum 30. Mal einen umfassenden Überblick der Angebote zu den Themenfeldern Hausbau, Sanierung, Heizen und Energie, Einrichtung, Sanitär & Wellness, Bautischler und Finanzierung, Solar- und Photovoltaik.

Die Besucher können sich bei rund 250 Ausstellern über die innovativsten Entwicklungen und die neuesten Trends informieren. Mehr als 20.000 Messegäste nützen alljährlich dieses Angebot.

Große Bedeutung für Wirtschaftsstandort NÖ

„Messen wie diese sind ein Besuchermagnet und haben daher auch eine entsprechend große Bedeutung für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Niederösterreich“, so Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Bohuslav. „Gut ein Drittel der Nächtigungen in unserem Bundesland entfallen auf den Wirtschaftstourismus. Dieser Tatsache wird auch mit dem Bau eines neuen Hotels, dem „I’m Inn“ in unmittelbarer Nähe zur Messe, Rechnung getragen. Damit wird ein zusätzlicher Impuls für den Standort Wieselburg aber auch für die gesamte Region gesetzt und daher unterstützt das Land Niederösterreich auch dieses Projekt.“

Angebot soll weiter ausgedehnt werden

Die Messe bietet beste Möglichkeiten, sich über neue Technologien zu informieren und die innovativsten Lösungsansätze und Angebote unserer heimischen Unternehmen kennenzulernen. Wer heute investiert, muss sich entweder viel mehr mit der Materie Bauen, Energie und Heizen beschäftigen als noch vor wenigen Jahren, um gute Entscheidungen zu treffen - oder sich eine gute Beraterin, einen guten Berater suchen.

„Beides ist hier möglich“, so Messepräsident Uwe Scheutz. „Um unseren Gästen einen besonders guten Überblick zu bieten, sind sämtliche Beratungsstellen zentral in der Europa-Halle zusammengefasst. Und ab dem nächsten Jahr werden wir unsere Angebote noch ausweiten können – aktuell wird die 45 Jahre alte Messe-Halle 3 neu gebaut, vergrößert und den Anforderungen an einen modernen Messebetrieb angepasst. Dann kann auch das Angebot an Vorträgen und Info-Veranstaltungen noch weiter ausgebaut werden.“

Unterstützt werden sowohl das Hotelprojekt als auch der Bau der Messe-Halle 3 durch ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich. ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki: „Beide Projekte stärken einerseits den Messestandort und tragen gleichzeitig zur positiven Entwicklung der gesamten Region bei. Sie zeichnen sich durch Nachhaltigkeit, Innovation, regionale Verankerung und Vernetzung sowie Nutzung regionaler Ressourcen aus und schaffen beziehungsweise sichern damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen. Daher wurden auch beide Projekte aus Mitteln der ecoplus Regionalförderung unterstützt.“