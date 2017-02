Das LEADER-Projekt „eMobil in der Eisenstraße“ nahm 2017 sofort wieder Fahrt auf: Am vergangenen Montag ging die Elektrotankstelle beim neu eröffneten Hotel „I’m Inn Wieselburg“ in Betrieb. Ab sofort ist das kostenlose Tanken von E-Autos für Gäste und Einheimische möglich. Kooperationspartner der LEADER-Region Eisenstraße und des GVU Scheibbs ist die Messe, die den Strom in der Testphase gratis zur Verfügung stellt.

Seit dem Projektstart im Juli 2016 wurden sechs neue Ladesäulen in der Region in Betrieb genommen, insgesamt wird die Zahl bis Mitte 2017 auf 30 Standorte anwachsen. „Damit entsteht gemeinsam mit der Nachbarregion Moststraße ein engmaschiges Stromtankstellen-Netz, das in dieser Form in Österreich einzigartig ist“, betonte Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger.

Die Stadt Wieselburg ist Vorreiter auf dem Gebiet der Elektromobilität und betreibt beim Rathaus und beim Sport- und Freizeitzentrum selbst zwei Elektrotankstellen. „Der attraktive Standort beim neuen Hotel passt ausgezeichnet in die touristische Stoßrichtung des Projekts eMobil in der Eisenstraße“, sagt Andreas Hanger. Zum Start wurde ein Elektroauto der Stadtgemeinde Wieselburg aufgetankt. Deren Elektro-Fuhrpark soll noch heuer auf vier Fahrzeuge aufgestockt werden.