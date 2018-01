Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Scheibbs .

Die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Scheibbs mit Bezirksobfrau Erika Pruckner und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater an der Spitze lud am Montagabend zum traditionellen Neujahrsempfang in den Festsaal der Wieselburger Zentrale der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. Unter den Gästen war unter anderem auch Niederösterreichs WK-Präsidentin Sonja Zwazl. Für die NÖN war Christian Eplinger vor Ort mit dabei.