Wohl alle Eltern wünschen sich mutige und selbstbewusste Kinder, die ihre Bedürfnisse ohne Angst äußern oder schwache Kinder unterstützen. Wie Eltern den Selbstwert ihrer Kinder stärken können, darüber referiert die diplomierte Erwachsenenbildnerin Roswitha Punz aus Oberndorf am 14. November in einem Vortrag des Katholischen Bildungswerkes im Alten Pfarrhof in Wieselburg (Beginn: 19.30 Uhr). Als Volksschullehrerin hat Roswitha Punz in ihrem beruflichen Alltag tagtäglich mit Kindern zu tun. Ein starkes Selbstwertgefühl sieht auch sie als Basis für ein gelingendes Leben. Und sie hat viele wertvolle Tipps, wie man Kinder emotional stärken kann.

NÖN: Was heißt Selbstwert, was heißt Selbstbewusstsein? Gibt es da für Sie einen Unterschied?

Roswitha Punz: Wenn ich davon spreche, dass wir unsere Kinder stärken wollen, dann meine ich emotionale Stärke. Darunter versteht man die Fähigkeit, mit Widrigkeiten und Herausforderungen positiv umgehen und Krisen bewältigen zu können. Jede Erfahrung einer Bewältigung stärkt die Kinder. Sie halten Belastungen aus, ohne sich oder andere zu schädigen. Der Modebegriff dafür ist „Resilienz“. Ich nenne es Selbstwert. Selbstbewusstsein hat manchmal den Beigeschmack der Überheblichkeit oder Arroganz, daher verwende ich ihn nicht so gerne.

Warum ist es heutzutage wichtig, sich dieser Thematik anzunehmen, warum ist das überhaupt ein Thema?

Es gibt zwei Strömungen, die beide der Entwicklung eines guten Selbstwertes entgegenwirken: Einerseits ein übersteigertes Leistungsdenken, das sich nur am gewünschten Ergebnis und nicht an den Begabungen und Interessen der Kinder orientiert und ihnen auch nicht die nötige Zeit für eigene Erfahrungen gibt. Andererseits wird Kindern oft auch zu wenig zugemutet. Sie brauchen auch Herausforderungen, an denen sie wachsen können.

Was sind Stärken von Kindern – was verstehen Sie darunter?

Es gibt viele Begriffe von Stärke, ich konzentriere mich auf die emotionale Stärke.

Wie kann man die Stärken eines Kindes erkennen und fördern?

Ihre Frage geht in die Richtung eines anderen Begriffs von „Stärke“: Sie meinen besondere Fähigkeiten und Leistungen. Das ist nur indirekt mein Thema. Jeder Mensch hat seine Begabungen. Ob er diese Begabungen aber auch gut entwickeln kann, hängt ganz wesentlich von seinem Selbstwert ab. Emotionale Stärke zu fördern heißt, sich sehr auf das Kind einzulassen, in guter Beziehung zu stehen.

Welche Voraussetzungen beim Handeln der Eltern sind für den Selbstwert der Kinder von Bedeutung?

Es ist wichtig, dass sie selbst mit beiden Beinen im Leben stehen und vor allem auch, dass sie in ihrem Handeln authentisch sind. Ein guter Selbstwert der Eltern erleichtert es auch den Kindern, einen Selbstwert aufzubauen. Daher rate ich allen, auch am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Unsicherheit der Eltern macht es den Kindern schwerer.

Gibt es Tipps für den Alltag?

Die wichtigste Botschaft für die Kinder ist: So wie du bist, bist du ok. Ich vertraue dir, ich glaube an dich, ich respektiere dich. Auf der Basis solcher Erfahrungen werden die Kinder die Welt erobern, auf ihre Art, in ihrem Tempo, nach ihrem Entwicklungsstand. Und mit jedem bewältigten Abenteuer werden sie stärker.

Spielt Lob eine Rolle?

Ja, aber in der richtigen Form. Vergleichendes Lob ist nicht gut. Und manchmal ist Lob auch gar nicht gefragt. Wenn zum Beispiel das Kind eine Zeichnung herschenkt, dann möchte es der Mama eine Freude machen und es will dann sehen und spüren, dass das Geschenk Freude macht. Die Zeichnung da zu loben – was ja eine Bewertung darstellt – ist schlichtweg falsch.