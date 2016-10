Die sehr schöne Witterung an den beiden ersten Messetagen waren mit ein Grund für geringere Besucherzahlen am Freitag und Samstag, während der abschließende Messesonntag gut besucht war, sodass das Vorjahresergebnis insgesamt nur geringfügig unterschritten wurde.

Die „Bau & Energie“ zeichnete sich durch ein hohes fachliches Niveau der Messe insgesamt und eine sehr professionelle, ansprechende Standgestaltung durch die Aussteller aus. Für den Erfolg der „Bau & Energie“ ist jedenfalls das fachliche Interesse der Besucher wichtiger als die absolute Besucherzahl.

Beratungsangebote unabhängiger Experten

Wie in den letzten Jahren stießen auch heuer die zahlreichen Fachvorträge auf großes Interesse. Das Angebot war dabei sehr breit gestreut, sodass kaum ein Aspekt unberücksichtigt blieb: Von der Immobilienwahl bis zum Hochwasserschutz für Gebäude, von der richtigen Heizungswahl bis zu neuen Wohnformen z. B. in mobilen Häusern, von Sicherheitsaspekten bis zu planerischen Grundsätzen, von der E-Mobilität bis zur Gebäudekühlung und vieles mehr wurde in insgesamt fast 60 Vorträgen behandelt.

Die zusätzlichen Beratungsangebote unabhängiger ExpertInnen – von der Energie- und Umweltagentur NÖ bis zum Bau-Energie- und Umweltcluster – ergänzten außerdem das vielfältige Informationsangebot.

Das Thema Bauen betrifft in Wieselburg derzeit nicht nur die Messe „Bau & Energie“ sondern auch 2 konkrete Baustellen im Messegelände. Landesrätin Bohuslav konnte sich anlässlich ihres Messebesuchs am Eröffnungstag über den Baufortschritt der neuen Halle 3 (Fertigstellung zur „Ab Hof“ im März 2017) und des neuen Hotels (in Betrieb ab 9. Jänner) überzeugen und äußerte sich sehr wohlwollend über die vielfältigen Aktivitäten in Wieselburg.

Im Messegelände Wieselburg stehen mit der „Schule & Beruf“ – Fachmesse für Aus- und Weiterbildung – von 6. bis 8. Oktober und der „bio Österreich“ am 13. und 14. November die nächsten Messen bereits unmittelbar bevor.