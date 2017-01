Benno Sterzer (links) ist einer der erfahrensten Trommellehrer in ganz Österreich, Musiktherapeut und Spezialist für Westafrikanische Musik. Klaus Zalud (Mitte) ist anerkannter Drummer, Schlagzeug-Lehrer in der Musikschule Wieselburg und seit vielen Jahren Master-Mind der Blue Monday Night Sessions. Georg Edlinger unterrichtet unter anderem am Franz Schubert Konservatorium und in der Musikschule Neuhofen/Ybbs. Gemeinsam sind sie das sehr erfolgreiche Percussion-Trio Radio Bambu.

