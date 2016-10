Die Messe, die zum 4. Mal in Wieselburg abgehalten wurde, konnte gegenüber den Vorjahren neuerlich erweitert werden. Damit wird am Anfang des Schuljahres ein idealer Überblick über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im gesamten Mostviertel und den angrenzenden Regionen geboten.

Insgesamt kann eine sehr positive Bilanz über die abgelaufene Veranstaltung gezogen werden: Am Donnerstag und Freitag besuchten rund 3.000 SchülerInnen in Gruppen die Messe und brachten Leben und Bewegung in die Messehallen. Der Freitagnachmittag und vor allem der abschließende Samstag wurde sehr gut von Familien genutzt, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Rund 150 Aussteller präsentierten sich im Rahmen der „SCHULE & BERUF“: Weiterführende Schulen, Lehrbetriebe, Innungen und Berufsschulen, aber auch Universitäten, Fachhochschulen und Bildungseinrichtungen aus dem öffentlichen Bereich zeigten ihre Dienstleistungen und Beratungsangebote. Daneben standen auch Einrichtungen wie das AMS, die Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, BFI… für Fragen zur Verfügung.

Vorführungen, Workshops, Vorträge, Bewerbungstrainings, Schulpräsentationen… brachten neben der Ausstellung zusätzliche Informationsmöglichkeiten und sorgten für eine aktive Einbindung der jungen Messebesucher. Dabei wurden Besucher aus dem gesamten Mostviertel, dem südlichen Waldviertel und angrenzenden Regionen Oberösterreichs registriert. Das Ziel der Messe ist es, einen umfassenden Überblick über die Bildungsmöglichkeiten in dieser Region zu bieten, um möglichst vielen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die ihren Wünschen, Neigungen und Talenten entspricht.

Landesschulratspräsident Heuras und Vertreter von Wirtschaft, Politik und Bildungseinrichtungen überzeugten sich am ersten Messetag von der Qualität und dem Umfang der „SCHULE & BERUF“ und diskutierten eingehend Fragen über Aus- und Weiterbildung. Einhelliges Ziel ist in jedem Fall, möglichst viele junge Menschen ihren Talenten und Neigungen entsprechend auszubilden und damit die „Lebensentscheidung Berufswahl“ in die richtige Richtung zu lenken.

Der Termin für die nächste „SCHULE & BERUF“ wurde für 5. bis 7. Oktober 2017 fixiert.

Am 14. und 15. November 2016 folgt als Abschluss der diesjährigen Messesaison die 2. Ausgabe der Messe „BIO-ÖSTERREICH“, bei der Bio-Lebensmittel, Bio-Kosmetik, Bio-Bekleidung und die Bio-Produktion insgesamt im Mittelpunkt stehen werden.