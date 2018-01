Vergangenen Freitag veranstaltete die Gemeinde Wieselburg ihren jährlichen Neujahrsempfang im Saal der Raiffeisenbank Wieselburg. Einige Wieselburger und Wieselburgerinnen wurden für ihre besonderen Verdienste geehrt.

Neubau des FF-Gebäudes in Planung

Bei einer kurzen Festansprache betonte Leichtfried die rasante und gute Entwicklung der Gemeinde im letzten Jahr und gab auch einen Überblick über einige Projekte. Er unterstrich die Investitionen in eine neue Straßenbeleuchtung, den Straßenbau und den Hochwasserschutz. Derzeit in Planung ist ein Neubau des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr. Das „Projekt 2030“ war bereits im Vorjahr im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs und wurde auch dieses Jahr als wichtige Initiative angeführt.

Auch die Themen Bildung und Jugend, sowie Soziales und Gesundheit werden in Wieselburg groß geschrieben. Die Gemeinde ist jedoch nur „ein funktionierendes Gemeingefüge, wenn sich alle zugehörig fühlen und mitarbeiten“, betonte der Bürgermeister. Deswegen wurden einige Wieselburger und Wieselburgerinnen für ihre Mitarbeit und ihre beruflichen, sowie sportlichen Leistungen geehrt.

Von Studienabschlüssen mit ausgezeichnetem Erfolg bis zu Preisen fürs Kickboxen zeigten die Prämierten ihre Vielseitigkeit. Ihnen wurde eine Trophäe, der sogenannte „CityStar“, überreicht.

Ehrenring für Irene Weiß

Einen Ehrenring bekam die ehemalige Vizebürgermeisterin Irene Weiß, die für viele positive Entwicklungen in Wieselburg gesorgt hatte. Ihre Initiative für ein plastiktaschenfreies Wieselburg hatte sogar internationale mediale Aufmerksamkeit bekommen. Auch ihr Projekt „Prima fürs Klima – Ohne Gaspedal durchs Erlauftal“ wurde ein Erfolg und mit dem Climastar 2007 ausgezeichnet. „Wenn ich Irene Weiß beschreiben müsste, so würde ich sagen, dass sie kreativ, mutig, umtriebig und umsetzungsorientiert ist“, streute Leichtfried Weiß Rosen.

Ein besonderer CityStar wurde Johannes Distelberger überreicht. Der Direktor der Musikschule Wieselburg wurde für sein Lebenswerk geehrt und zu diesem Anlass ließ man noch einmal die herausragendsten Momente seines Lebens Revue passieren.

Schon in jungen Jahren verwirklichte er seinen Traum, Berufsmusiker in einem Orchester zu werden. Später teilte er seine Leidenschaft zur Musik auch mit seiner Familie. Vor 30 Jahren wurde er Musikschuldirektor in Wieselburg und seitdem erfuhr die Musikschule ein enormes Wachstum. Die Anzahl der Schüler stieg während seiner Leitung als Direktor um mehr als 500. „Ich durfte vielen jungen Menschen eine neue musische, künstlerische und kreative Welt offenbaren“, freut sich Distelberger.

Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten einige Musizierende und Lehrende der Musikschule Wieselburg – dafür gab es tosenden Applaus.

Die CityStars der Stadtgemeinde Wieselburg 2017

Kategorie 1: Johannes Distelberger (30 Jahre Leitung der Musikschule Wieselburg).

Kategorie 2: Akademischer Grad – Sponsion: Raphael Affengruber (Magister, Uni Wien), Dominique Leitner (Bachelor, Uni Graz), Reinhard Niklas (Diplom-Ingenieur, FH St. Pölten), Lukas Rappel (Master, FH Oberösterreich), Tobias Sautner (Bachelor, FH St. Pölten), Monika Wippl (Master, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems).

Sportliche Leistungen: Rayko Raykov (Kung-Fu und K1, Anm. eine Kombination mehrerer Kampfsportarten), Janin Salzger (Kung-Fu), Jonathan Theuretzbacher (K1), Leon Neubacher (Rad), Angelika Heyl, Katja Schalkhaas (beide Bahnengolf), Bahnen Golf Team (Petra Hartmann, Angelika Heyl und Katja Schalkhaas). Erneut nominiert aber bereits mit dem City Star ausgezeichnet: Wolfgang Huber (Turnen), Gregor Karner (Billard).

Kategorie 3: Matura mit ausgezeichnetem Erfolg: Emilia Heigl, Maximilian Losbichler (beide BG/BRG Wieselburg), Josefine Moser (BORG Scheibbs).

Lehrabschluss mit ausgezeichnetem Erfolg: Christoph Groiß (Brau und Getränketechnik, Brau Union), Jessica Hackl (Einzelhandelskauffrau, Bauer EKZ GmbH), Carmen Jungwirth (Industriekauffrau, ZKW), Michael Kastenberger (Technischer Zeichner, ZKW), Jasmin Peterwagner (Einzelhandelskauffrau, Libro), Kerstin Reznicek (Drogistin, dm).

Sportliche Leistungen: Dominik Gansch (Judo), Helmut Gröbner (Billard), Gerhard Steiner und Gregor Karner (Billard Sport Çlub Wieselburg). Erneut nominiert aber bereits mit dem City Star ausgezeichnet: Michael Bierbaumer (Judo), Silvia Gollob und Iris-Maria Wagner (beide Turnen).

Sonstige Ehrungen: Samuel Bieringer und Uka Erton (beide Lebensretter), Alois Spandl (Sportfotogfrafie).

Ehrenring: Irene Weiß