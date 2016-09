Einer der schlimmsten Albträume eines Hundebesitzers begann für Günther Ramharter aus Wieselburg am vergangenen Dienstagnachmittag.

Knackwurst mit Stanleymesserklingen

privat

„Ich bin gerade vom Einkaufen zurückgekommen und habe den Kofferraum ausgeräumt“, berichtet der Wieselburger.

„Da habe ich gesehen, wie mein Hund Django dort, wo unser Garten an die Straße grenzt, etwas zu fressen begann. Auf meinen Befehl hat er es sofort fallen lassen.“

Ramharter traute seinen Augen nicht: „Es war eine Knackwurst, gespickt mit Stanleymesserklingen. Ich war schockiert, bin mit Django sofort zum Tierarzt gefahren.“

Vergiftung mit Rattengift

Es sollte nicht der einzige Anschlag auf Ramharters Hund Django in der Vorwoche gewesen sein. „Am Sonntagvormittag hatte Django plötzlich Blut im Maul und im Urin“, schildert Ramharter. Typische Anzeichen einer Vergiftung mit Rattengift, wie Tierarzt Sepp Vösenhuber sofort feststellte. In vielen Fällen bedeutet so eine Vergiftung den Tod.

"Tiere noch genauer beaufsichtigen"

Wer die beiden Köder ausgelegt hat, darüber können Tierarzt, Polizei und Hundebesitzer nur spekulieren. Für Tierarzt Sepp Vösenhuber ist es daher wichtig, sämtliche Hundebesitzer zu warnen, ihre Tiere noch genauer zu beaufsichtigen: „Beim Spazierengehen und im Garten den Hund immer im Auge behalten und auf keinen Fall etwas Unbekanntes fressen lassen. Ein Hund sollte lernen, Fressen auf Befehl fallen zu lassen.“

