Mehr als 3.300 Produkte waren allein für die Verleihung der „Goldenen Birne“ und des „Goldenen Stamperls“ zu verkosten: vom Apfelsaft über Marmeladen bis hin zum Zigarrenbrand.

Top-Organisation und absolute Anonymität: Alle Proben kommen in den gleichen Gläsern und mit Nummern versehen auf die Verkostungstische. | Karin Maria Heigl

Diese unglaubliche Vielfalt an heimischen Köstlichkeiten wird für die Prämierung in insgesamt 85 verschiedene Kategorien eingeteilt. In jeder Kategorie gibt es – sofern es ausreichend Vergleichsprodukte gibt – einen Sieger, der mit der begehrten „Goldenen Birne“ oder dem „Goldenen Stamperl“ ausgezeichnet wird.

Diese Qualitätswettbewerbe für bäuerliche Produzenten von Bränden und Likören beziehungsweise Saft, Most, Essig, Obstweingetränken und Marmelade sind seit vielen Jahren beliebt, konnten aber heuer dennoch einen erstaunlichen Zuwachs an Proben verzeichnen.

In allen Bereichen gab es heuer Probenrekorde

Für die Messe Wieselburg sind das zwar nach wie vor die größten Produktgruppe, doch auch bei allen anderen Produktgruppen – vom Brot bis hin zum Öl oder Fisch – steigt die Probenanzahl. Die Prämierung „Brot-Kaiser“ fand heuer zum zehnten Mal statt und konnte im Jubiläumsjahr auch einen absoluten Rekord verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Proben hier um mehr als 25 Prozent gestiegen. Unter dem Juryvorsitz von Johann Kapplmüller wurden im Francisco Josephinum 184 Brote und österreichische Feingebäckspezialitäten verkostet und bewertet.

Günter Spindler ist einer der gut geschulten Experten, er nimmt als erfahrener Koster Destillate unter die Lupe. | Karin Maria Heigl

Die Ursachen für die immer weiter steigende Popularität der Qualitätswettbewerbe in Wieselburg sind vielfältig. „Der Erfolg der „Ab Hof“-Prämierungen hat sicher etwas mit einem verstärkten Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit zu tun“, meint Lebensmittelexperte Martin Rogenhofer, der seit vielen Jahren verschiedene Jurys (etwa beim Speck oder beim Öl) leitet. Zweifellos ist der Zulauf auch dem guten Ruf der Verkostungen zu verdanken.

Viele Produzenten haben die Prämierungen in den vergangenen Jahren als wertvolle Hilfe für die Qualitätssteigerung und die Vermarktung entdeckt. Dazu kommt, dass die Verkostung der Säfte als Grundlage für die „Top-16-Säfte“ (samt Auslobung eines Gesamtsiegers) für den Guide GaultMillau dient. Auch die besten Liköre und die Top-Produkte der Prämierung „Speck-Kaiser“ werden 2018 zum ersten Mal im Guide GaultMillau präsentiert.

„Die Goldene Birne“, „Speck-Kaiser“, „Brot-Kaiser“ und erstmals auch „Öl-Kaiser“ stellen außerdem die Grundlage für eine Nominierung zur „GenussKrone 2018/2019“ dar.

Eine noch eher junge, aber sehr beliebte Produktgruppe bilden Marmeladen und Fruchtaufstriche. Martin Eschberger und Angelika Raidl beim Verkosten. | Karin Maria Heigl

Die Abwicklung dieser groß angelegten Produktprämierung ist für die Messe Wieselburg mit einem sehr großen organisatorischen Aufwand verbunden und erfolgt in bewährter Weise in Zusammenarbeit mit der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer und mit dem Lebensmitteltechnologischen Zentrum im Francisco Josephinum.

Die Preisträger werden im Rahmen der Eröffnung der Ab Hof-Messe am 2. März ausgezeichnet. Alle Siegerproduke können während der Messe vom 2. bis 5. März verkostet werden.