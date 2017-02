Der Treffpunkt Klassik der Musikschule Wieselburg feiert heuer Jubiläum. Bereits seit zehn Jahren organisiert Klavierlehrerin Marinka Brecelj diesen besonderen Konzertzyklus.

"Von jungen und erfahrenen Künstlern genutzt"

Die Treffpunkt-Klassik-Konzerte bieten allen musikbegeisterten Menschen die Gelegenheit, einem interessierten Publikum ihr Können darzubieten. „Dieses Podium wird von vielen jungen und auch erfahrenen Musikern aus nah und fern genützt“, freut sich die engagierte Veranstalterin.

Die einzelnen Konzerte haben immer andere Schwerpunktthemen. Passend zum jeweiligen Motto gestalten Schüler, Solisten und Ensembles ihre musikalischen Beiträge, die dementsprechend vielseitig und facettenreich sind. „Durch diese reizvolle Durchmischung haben die Treffpunkt-Klassik Konzertabende einen besonderen Charme“, ist Marinka Brecelj überzeugt.

Ein Treffpunkt für Klassik und Romantik

Beim ersten Konzert in diesem Jahr, welches am Montag, 6. März, im Konzertsaal der Musikschule stattfindet, stehen Werke aus den Epochen Klassik und Romantik auf dem Programm und die Besucher können sich auf so manches musikalische Gustostückerl freuen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Mit Barock geht es am Montag, 15. Mai, ab

19 Uhr weiter. Das passende Ambiente für die musikalische Reise in das 17. Jahrhundert bietet die Schlosskapelle des Franzisco Josephinum.