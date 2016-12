Während der letzten Novemberwoche wurden in den Pfarren Wieselburg, Purgstall, Steinakirchen, Gaming, Pöchlarn und von der „Jungen Generation“ Zelking-Matzleinsdorf genau 1.000 Weihnachtspäckchen für Kinder in Oradea (Rumänien) gespendet. Dazu kamen noch 1.149 Pakete mit Bekleidung und Schuhen sowie 37 Sammelpakete mit verschiedenem Inhalt.

Spenden bereits übergeben

Viele freiwillige Helfer beluden am 30. November in Purgstall und Wieselburg einen großen Lkw und schickten so die Spenden auf den Weg nach Oradea in Rumänien. Die Spenden sind bereits angekommen und wurden von der Caritas in Oradea mit Freuden übernommen.

Dank der Hilfe vieler privater Spender und der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinden Wieselburg Stadt und Land, die Pfarre Purgstall und den Lions Clubs Wieselburg konnten auch heuer wieder die Transportkosten nach Rumänien selbst aufgebracht werden.

Mit dieser Aktion kann vielen Menschen, besonders Kindern, in dieser noch immer sehr benachteiligten Region in Rumänien eine Freude bereitet werden.