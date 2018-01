Die ZKW Group als Spezialist für Premium-Lichtsysteme und Elektronik hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt. Nicht nur bei den Umsätzen hat man die Milliarden-Marke deutlich überschritten, sondern vor allem auch bei den Personalzahlen ist ZKW stark gewachsen. Im Jahr 2017 ist das Unternehmen auf eine Zahl von rund 8.500 Mitarbeitern angewachsen und sucht an allen Standorten stets nach qualifiziertem Personal.

Dabei darf man sich gerade in diesem Bereich über zwei jüngste Auszeichnungen freuen: 2017 wurde die ZKW Group von der „audimax Medien GmbH“ als MINT Minded Company geehrt – als Arbeitgeber mit Vorbildcharakter. Die MINT-Qualifikationen beziehen sich auf die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Insgesamt 80 Unternehmen wurden mit dem MINT Guided Siegel ausgezeichnet.

Darüber hinaus konnte sich ZKW unter den „Best Recruiters“ um drei Plätze verbessern und erreichte in der Automotive-Branche den fünften Platz. Gleichzeitig bedeutet dies den 125. Gesamtplatz (von 412 getesteten Arbeitgebern) und damit eine Verbesserung um 57 Plätze in der Gesamtwertung. Um neuen Mitarbeitern den Start zu erleichtern, wurde auch ein Paten-System eingeführt, das vorsieht, dass allen neu aufgenommenen Mitarbeiter ein Pate zur Seite gestellt wird, der vor allem am Anfang mit Rat und Tat zur Seite steht und unterstützt.