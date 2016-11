Wieselburg

Nach dem perfekten Start 2015 mit rund 6.500 Besuchern an zwei Tagen steht am Sonntag, 13., und Montag, 14. November, die zweite Auflage der „BIO ÖSTERREICH“ auf dem Programm. Gestärkt durch die beinahe ausschließlich positiven Rückmeldungen seitens der mehr als 160 Aussteller bei der Premiere wird die „BIO ÖSTERREICH“ als die neue Kommunikationsplattform für die Bio-Branche in Österreich und den angrenzenden Nachbarstaaten etabliert.

Adaptierungen im Messeablauf, zusätzliche Messethemen und ein hochwertiges Rahmen- und Begleitprogramm sollen für eine positive Weiterentwicklung sorgen. Mehr als 180 Aussteller werden bei der zweiten Auflage vertreten sein.

Die Messe wird unter anderem folgende Themen abdecken: Bio-Lebensmittel, Bio-Bekleidung, Bio-Gastronomie, Bio-Kosmetik, Bio-Landwirtschaft und – 2016 neu – Bio-Urlaub. Die „BIO ÖSTERREICH“ ist die Kommunikationsplattform für die gesamte Bio-Szene. Die Messe wendet sich somit sowohl an Konsumenten, die umwelt- und gesundheitsbewusst einkaufen wollen, als auch an Fachpublikum (Gastronomie, Lebensmittelhandel und Produzenten).

BIO ÖSTERREICH – Öffnungszeiten und Rahmenprogramm

Die „BIO ÖSTERREICH“ ist am Sonntag und Montag, 13. und 14. November, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eintrittspreis: 12 Euro. Bei Vorab-Registrierung (unter www.bit.ly/bio-oesterreich) erhalten die Besucher vergünstigte Tageskarten um 9 Euro.

Sonntag, 13. November:

Bio-Mode aus fairem Handel – die Modeschau der Weltläden aus dem Mostviertel

Vortrag zum Thema „Biologisch gärtnern“ mit Bio-Gärtner Karl Ploberger

Vorstellung der Initiative „biologisch gärtnern“ (infoXgen)

Vortrag „Lust auf sanftes Reisen“ mit Roswitha Reisinger und Christian Brandstätter vom Lebensart Verlag

Vortrag „Bio-Kosmetik“ inkl. Herstellung von Bio-Kosmetik mit Elisabeth Teufner (wild.wuchs.Natur)

Vortrag, Workshop und Kochshow mit Rohkostpionierin und Gesundheitssoziologin Michaela Russmann zum Thema „Hülsenfrüchte“.

Vortrag „digitales Marketing: Bist du ein BIOnier?“ mit Constanze Trzebin von netzadresse.at

Bio Start up-Forum mit dem Schwerpunkt „Grün, frech und erfolgreich! Mit grünen Start Ups den Bio-Markt aufmischen!“ Gäste: Rita bringt´s, Treeday, Wohnwagon, Nahgenuss, Umweltpionier, supperior und myProduct; Moderation: Reinhard Herok

Thomas Weber liest aus seinen Büchern „Ein guter Tag hat 100 Punkte. Und andere alltagstaugliche Ideen für eine bessere Welt“

Filmpräsentation „BAUER UNSER“ mit Regisseur Robert Schabus und Bäuerin Maria Vogt

Forum Bio-Landtechnik mit Vorträgen zu den Themen „Permakultur“, „Anbau von Sonderkulturen“, „Samenfeste Sorten“, „Gülle Optimierung“ und „Der Weg zum Bio-Betrieb“

Eigenes Kinderprogramm mit Kasperltheater, Workshop „Wie entstehen Maisstangerl“ oder einem Musik-Workshop „Kinder lernen Beatboxen“.

Workshop „Vegetarische GeNüsse - alles rund um die Nuss in der vegetarischen Küche“

Montag, 14. November:

Bio Gastronomie-Forum mit den Vorträgen „Bio-Zertifizierung in der Gastronomie“ (Austria Bio Garantie), „Überregionale Kooperationen zwischen Wirt und Landwirt“ (Klaus Dutzler am Beispiel des Gasthauses Seebauer am Gleinkersee), „Gastronomie im Bioladen – Erfolg braucht Konzept“

Bio Gastro-Trophy: Prämierung des besten Bio-Gastronomiebetriebs Österreichs

Vortrag „Bio-Craft-Bier“ von Micky Klemsch

Podiumsdiskussionen „Solidarische Landwirtschaft – gemeinschaftlich Ernte und Kosten teilen“ und „FoodCoops – selbstorganisierte Einkaufsgemeinschaften als neuer Weg der Lebensmittelversorgung“

Forum Bio-Landtechnik mit dem Schwerpunkt „Regionale Bio-Hülsenfrüchte und innovative Landtechnik im Bio-Ackerbau“. Vorträge dazu: „Erfolgreicher Anbau von Körnerleguminosen“ (Wilfried Hartl, Bio Forschung Austria), „Neue Entwicklungen in der Bodenbearbeitung – auf die richtige Einstellung kommt es an“ (Karl Auer, Bodenwerkstatt ertl-auer) und „Precision Farming im Biolandbau“ (Franz Handler, BLT Francisco Josephinum)

Forum Bio-Landtechnik mit dem Schwerpunkt „Humuswirtschaft/Bodenaufbau“ – Vorträge: „Das Humusprojekt der Ökoregion Kaindorf“ (Gerald Dunst), „Kompoststall für Rinder - Was ist das, was kann er?“ (Alfred Pöllinger) und „Komposttee-Herstellung und Anwendung“ (Gerhard Weisshäupl)

Workshop für Landwirte „Kräuter und Gewürzanbau“ (Elfriede Stopper, Sonnentor)

Vortrag „Grüne Produkte und Hotels – Wie können wir Kunden und die Umwelt glücklich machen?“ (Regina Preslmair, Das österreichische Umweltzeichen)

Gaumentraining mit Riesling & Co beziehungsweise Gaumentraining mit Williams & Co, Jürgen Schmücking

Sonderausstellung BOKU-Mobil! Wissenschaftliche Darstellung des Thema Boden.

www.messe-wieselburg.at