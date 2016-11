„Asüüül 3“ – so heißt die Konzert-Veranstaltung des Vereins „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“, die am Freitag, 18. November, 19.30 Uhr, im Kulturportal in Scheibbs stattfindet.

Es spielen einheimische und ausländische Musiker, der Scheibbser Franz Schaufler auf der Steirischen, Rene Nesyba, Stefan Niklas und Georg Buxhofer von „Sharona The Band“ sowie Asad Sarkhosh aus Afghanistan auf der Dambora.

Flucht, Begegnung, Tradition

Der Verein, der sich aktiv um Integration bemüht, hat zu diesem Zweck einen „gemischten“ Chor und ein Tanzensemble aus Flüchtlingen und „Dosigen“ gegründet. Die Tanzperformance möchte Geschichten aus dem Leben erzählen und bedient sich dabei der Bewegungssprache aus Tanz, Schauspiel und Pantomime.

In den kurzen Sequenzen geht es um Flucht und Begegnung, der Chor packt Lieder aus verschiedenen Weltgegenden aus, natürlich auch traditionelle österreichische Lieder. In der Pause wird Essen aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge angeboten. Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 6 Euro, nur Abendkassa ab 18.30 Uhr.